Cristian Romero zmienia klub. Zaskakujący kierunek argentyńskiego obrońcy

Kluczowe szczegóły najnowszego transferu

Atletico Madryt oficjalnie poinformowało w sobotę o zakontraktowaniu 28-letniego defensora na najbliższe pięć lat. Kluby nie ujawniły oficjalnie żadnych szczegółów finansowych tej transakcji. Według brytyjskich mediów zespół z Hiszpanii zapłacił za zawodnika około 34,2 miliona funtów, co stanowi równowartość 46,27 miliona dolarów.

Argentyńczyk rozpoczął występy w Premier League w 2021 roku, kiedy to został wypożyczony z włoskiej Atalanty. Później londyński zespół zdecydował się na podpisanie z nim stałego kontraktu. Środkowy obrońca zagrał w 156 meczach Tottenhamu we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dla niego łącznie 13 bramek. W piątek piłkarz oficjalnie pożegnał się z angielskim klubem.

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Z czym musiał mierzyć się obrońca?

Ostatnie tygodnie minionego sezonu były dla piłkarza niezwykle trudne pod względem wizerunkowym. Spotkał się on z dużą krytyką za wyjazd do Argentyny przed ostatnim meczem ligowym z Evertonem. Sytuacja ta wywołała kontrowersje, ponieważ Spurs do samego końca walczyli o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii.

Defensor pozostaje ważnym ogniwem swojej drużyny narodowej na arenie międzynarodowej. W 2022 roku triumfował z reprezentacją Argentyny w turnieju o mistrzostwo świata. Zagrał również w finale tegorocznego turnieju, w którym jego drużyna przegrała z Hiszpanią 0:1.