Taniec z Gwiazdami 32 - poznaliśmy pary w show! To oni powalczą o Kryształową Kulę

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-15 16:20

Format "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" powraca na antenę jesienią 2026 roku. Choć nazwiska uczestników 32. edycji widowiska zaprezentowano już wcześniej, składy poszczególnych duetów tanecznych aż do teraz owiane były tajemnicą. Zobacz, kto z kim zatańczy w walce o Kryształową Kulę!

"Taniec z gwiazdami" zachwyca Polaków od lat 

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to polska wersja brytyjskiego hitu "Strictly Come Dancing", która stała się jednym z filarów rodzimej telewizji rozrywkowej. Format polega na zmaganiach par utworzonych ze znanych postaci świata mediów oraz zawodowych tancerzy, ocenianych na podstawie występów w stylach latynoamerykańskich i standardowych. Początkowo, w okresie 2005–2011, produkcję realizował TVN pod nazwą "Taniec z gwiazdami", zamykając ten etap na 13 sezonach. Historyczne, pierwsze zwycięstwo przypadło Olivierowi Janiakowi i Kamili Kajak, a oglądalność finałów potrafiła przekroczyć pułap 7,7 miliona odbiorców. Od 2014 roku emisją widowiska zajmuje się Telewizja Polsat, a stawką w rywalizacji pozostaje statuetka Kryształowej Kuli wraz z premią finansową.

Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami"

  1. Olivier Janiak – Kamila Kajak
  2. Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
  3. Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
  6. Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
  7. Magdalena Walach – Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
  10. Anna Mucha – Rafał Maserak
  11. Julia Kamińska – Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek – Robert Rowiński
  13. Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
  14. Aneta Zając – Stefano Terrazzino
  15. Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
  16. Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
  17. Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
  18. Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
  19. Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
  20. Natalia Szroeder – Jan Kliment
  21. Beata Tadla – Jan Kliment
  22. Joanna Mazur – Jan Kliment
  23. Damian Kordas – Janja Lesar
  24. Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
  25. Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
  26. Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
  27. Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
  28. Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
  29. Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
  30. Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
  31. Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
M jak miłość. Tak Krzysztof Kwiatkowski na planie szykuje się do Tańca z gwiazdami! 

Taniec z Gwiazdami 32 - pary w Polsacie 2026 

Znamy już listę gwiazd i par, które zobaczymy jesienią na parkiecie Polsatu! Według oficjalnej numeracji będą to:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Start edycji dokładnie 6 września 2026 roku.

Karolina Kaeyra Baran w białej bluzce na tle ścianki. O uczestnikach Tańca z Gwiazdami przeczytasz na Eska.
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Rolki

Taniec z gwiazdami
dancing with the stars