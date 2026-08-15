Taniec z Gwiazdami 32 - poznaliśmy pary w show! To oni powalczą o Kryształową Kulę

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"Taniec z gwiazdami" zachwyca Polaków od lat
"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to polska wersja brytyjskiego hitu "Strictly Come Dancing", która stała się jednym z filarów rodzimej telewizji rozrywkowej. Format polega na zmaganiach par utworzonych ze znanych postaci świata mediów oraz zawodowych tancerzy, ocenianych na podstawie występów w stylach latynoamerykańskich i standardowych. Początkowo, w okresie 2005–2011, produkcję realizował TVN pod nazwą "Taniec z gwiazdami", zamykając ten etap na 13 sezonach. Historyczne, pierwsze zwycięstwo przypadło Olivierowi Janiakowi i Kamili Kajak, a oglądalność finałów potrafiła przekroczyć pułap 7,7 miliona odbiorców. Od 2014 roku emisją widowiska zajmuje się Telewizja Polsat, a stawką w rywalizacji pozostaje statuetka Kryształowej Kuli wraz z premią finansową.
Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami"
- Olivier Janiak – Kamila Kajak
- Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
- Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
- Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
- Magdalena Walach – Cezary Olszewski
- Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
- Anna Mucha – Rafał Maserak
- Julia Kamińska – Rafał Maserak
- Monika Pyrek – Robert Rowiński
- Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
- Aneta Zając – Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
- Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
- Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
- Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder – Jan Kliment
- Beata Tadla – Jan Kliment
- Joanna Mazur – Jan Kliment
- Damian Kordas – Janja Lesar
- Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
- Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
- Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
- Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
- Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
Taniec z Gwiazdami 32 - pary w Polsacie 2026
Znamy już listę gwiazd i par, które zobaczymy jesienią na parkiecie Polsatu! Według oficjalnej numeracji będą to:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Start edycji dokładnie 6 września 2026 roku.