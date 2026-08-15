Taniec z Gwiazdami 32 - poznaliśmy pary w show! To oni powalczą o Kryształową Kulę

"Taniec z gwiazdami" zachwyca Polaków od lat

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to polska wersja brytyjskiego hitu "Strictly Come Dancing", która stała się jednym z filarów rodzimej telewizji rozrywkowej. Format polega na zmaganiach par utworzonych ze znanych postaci świata mediów oraz zawodowych tancerzy, ocenianych na podstawie występów w stylach latynoamerykańskich i standardowych. Początkowo, w okresie 2005–2011, produkcję realizował TVN pod nazwą "Taniec z gwiazdami", zamykając ten etap na 13 sezonach. Historyczne, pierwsze zwycięstwo przypadło Olivierowi Janiakowi i Kamili Kajak, a oglądalność finałów potrafiła przekroczyć pułap 7,7 miliona odbiorców. Od 2014 roku emisją widowiska zajmuje się Telewizja Polsat, a stawką w rywalizacji pozostaje statuetka Kryształowej Kuli wraz z premią finansową.

Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami"

Olivier Janiak – Kamila Kajak Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska Kinga Rusin – Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak Anna Guzik – Łukasz Czarnecki Magdalena Walach – Cezary Olszewski Agata Kulesza – Stefano Terrazzino Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk Anna Mucha – Rafał Maserak Julia Kamińska – Rafał Maserak Monika Pyrek – Robert Rowiński Kacper Kuszewski – Anna Głogowska Aneta Zając – Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska Ewelina Lisowska – Tomasz Barański Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke Robert Wabich – Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder – Jan Kliment Beata Tadla – Jan Kliment Joanna Mazur – Jan Kliment Damian Kordas – Janja Lesar Edyta Zając – Michał Bartkiewicz Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński Anita Sokołowska – Jacek Jeschke Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska Gamou Fall - Hanna Żudziewicz

M jak miłość. Tak Krzysztof Kwiatkowski na planie szykuje się do Tańca z gwiazdami!

Taniec z Gwiazdami 32 - pary w Polsacie 2026

Znamy już listę gwiazd i par, które zobaczymy jesienią na parkiecie Polsatu! Według oficjalnej numeracji będą to:

Start edycji dokładnie 6 września 2026 roku.