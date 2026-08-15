Zastal Zielona Góra gotowy na nowy sezon. Kto dołączył do drużyny wicemistrza?

Nowe twarze i powroty do Zastalu

Koszykarze Zastalu Zielona Góra wracają do rozgrywek Pucharu Europy FIBA po dwóch latach przerwy. W ubiegłym sezonie drużyna z ósmej pozycji po sezonie zasadniczym dotarła do finału, gdzie uległa Legii Warszawa 3-4. W zespole pozostał jeden zagraniczny zawodnik ze srebrnego składu, Conley Garrison, oraz czterech Polaków: Andrzej Mazurczak, Filip Matczak, Krzysztof Sulima i 19-letni Miłosz Majewski. Wśród nowych nabytków znalazł się wracający po dwóch sezonach Jan Wójcik.

Do drużyny dołączyli także nowi obcokrajowcy. W składzie znaleźli się 25-letni Amerykanie Toyaz Solomon i Trazarien White, francuski zawodnik Gauthier Denis, który w 2024 r. wygrał Puchar Europy z Paris Basketball, oraz serbski środkowy Veljko Brkic, grający w Zielonej Górze w 2025 r. Trener Arkadiusz Miłoszewski przyznał, że chciał zatrzymać Patricka Cartiera, jednak zawodnik otrzymał niemieckie obywatelstwo i przeniósł się do MHP Ludwigsburg.

"Walka na europejskich parkietach to zawsze magnes dla zawodników i... agentów graczy" - powiedział PAP trener Arkadiusz Miłoszewski.

Budżet na sezon i przygotowania drużyny

Zmiany objęły również sztab szkoleniowy Zastalu. Kacper Traczyk, były koszykarz tego klubu, zastąpił amerykańskiego asystenta Kendalla Chonesa. Pierwszym asystentem głównego szkoleniowca pozostał Grzegorz Kukiełka. Trener Miłoszewski, pełniący nieoficjalnie rolę dyrektora sportowego, poinformował, że klub dysponuje większym budżetem, ale nie wykorzystano wszystkich środków, zostawiając fundusze na ewentualne poprawki w kadrze w trakcie sezonu.

Zespół z Zielonej Góry rozpocznie oficjalne przygotowania do sezonu w nadchodzący poniedziałek, po zaplanowanych badaniach lekarskich. Podczas okresu przygotowawczego Zastal rozegra siedem meczów sparingowych i weźmie udział w turniejach w Zielonej Górze, Wałbrzychu oraz Szczecinie. Celem drużyny na zbliżający się sezon jest awans do półfinału krajowych rozgrywek oraz jak najlepszy wynik w Pucharze FIBA. Pierwszym meczem o stawkę będzie starcie w półfinale Superpucharu Polski z Dzikami Warszawa 26 września w Sosnowcu.