Miliarder Martin Kaczmarski wejdzie do Legii Warszawa? Był gościem w loży VIP na ostatnim meczu

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-15 11:18

Legia Warszawa od dawna walczy z kłopotami finansowymi, jednak na horyzoncie pojawiła się szansa na zmianę tej sytuacji. Według doniesień „Faktu”, polski miliarder Martin Kaczmarski ma być namawiany do zainwestowania w stołeczny klub. Biznesmen był obecny w strefie VIP podczas niedawnego starcia Legii z Radomiakiem Radom.

Piłkarze Legii i Radomiaka podczas meczu. Na miniaturze obok Martin Kaczmarski. O inwestycjach w klub przeczytasz w Eska.
Autor: Rad19X/Wikipedia PAP/Leszek Szymański/ PAP

Miliarder Martin Kaczmarski pojawił się na meczu Legii z Radomiakiem

Legia niezmiennie należy do najsilniejszych marek w polskim futbolu, mimo że ostatni okres był dla klubu wymagający zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i ekonomicznej. Kwestia znalezienia nowego inwestora dla drużyny z Łazienkowskiej przewija się w mediach systematycznie. Ostatnio pojawiły się spekulacje dotyczące potencjalnego dołączenia mniejszościowego udziałowca do struktur klubu. Marcin Herra, prezes Legii, w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty nie złożył jednak w tej sprawie jednoznacznych deklaracji.

Jak donosi „Fakt”, zarząd klubu poszukuje zewnętrznego zastrzyku gotówki. W ubiegły piątek, podczas meczu z Radomiakiem, Martin Kaczmarski był widziany w loży Dariusza Mioduskiego. Zgodnie z informacjami dziennika, środowiska powiązane ze stołeczną piłką próbują namówić przedsiębiorcę do finansowego zaangażowania w projekt. Jego zasoby szacuje się na kwotę blisko miliarda złotych, chociaż sam Kaczmarski rzadko komentuje doniesienia o swojej sytuacji majątkowej.

Martin Kaczmarski, urodzony w 1990 roku w Essen, od niemal dekady zarządza holdingiem Kaczmarski Group, który został powołany do życia przez jego ojca, Macieja. W portfolio grupy znajduje się wiele znanych podmiotów, w tym Krajowy Rejestr Długów, Kaczmarski Inkasso, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, Rzetelna Firma i ChronPESEL.pl.

Oprócz działalności biznesowej, Kaczmarski pasjonuje się motosportem jako kierowca wyścigowy i rajdowy. W swoim sportowym dorobku ma między innymi występy w Pucharze Świata Cross Country oraz legendarnym Rajdzie Dakar, gdzie kilkukrotnie stawał na podium. Jego największym osiągnięciem w Rajdzie Dakar było dziewiąte miejsce w „generalce” w 2014 roku, w klasyfikacji samochodów.

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