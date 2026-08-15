Górnik Zabrze sprowadza napastnika z Włoch. Ostatnia szansa w europejskich pucharach

Górnik Zabrze szuka wzmocnień

Drużyna, którą prowadzi Michal Gasparik, zakończyła udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów po dwumeczu z Fenerbahce Stambuł, notując wyniki 0:1 i 1:1. Następnie Górnik Zabrze zmierzył się z Ferencvarosem Budapeszt w kwalifikacjach Ligi Europy, przegrywając rywalizację z identycznym bilansem. Ostatnią szansą dla wicemistrzów Polski na jesień w europejskich pucharach jest walka w Lidze Konferencji. Zespół zmierzy się z AS Monako.

W obliczu decydujących spotkań do drużyny dołączył Janis Antiste. 23-letni napastnik został wypożyczony z włoskiego Sassuolo. Urodzony we Francji piłkarz szkolił się w Tuluzie, a następnie grał w takich klubach jak Spezia i Sassuolo. Janis Antiste ma za sobą również wypożyczenie do austriackiego Rapidu Wiedeń. Występował w młodzieżowych kadrach Francji, a w marcu 2026 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Martyniki.

"Jestem bardzo zadowolony z faktu, że dołączyłem do Górnika. To daje mi szansę na rozwój oraz pokazanie umiejętności. Jestem pod wrażeniem całej infrastruktury oraz atmosfery na meczu, bo byłem na spotkaniu z Ferencvarosem. Kibice byli faktycznym dwunastym zawodnikiem" – powiedział nowy gracz Zabrzan, cytowany w klubowych mediach.

Kiedy zagra Górnik w Lidze Konferencji?

Potrzeba wzmocnień w linii ataku stała się paląca po czwartkowym meczu z Węgrami. Michal Gasparik nie mógł w nim skorzystać z Sondre Lisetha. Norweski napastnik Górnika pauzował z powodu choroby, co znacząco zmniejszyło możliwości taktyczne szkoleniowca, który po meczu zaznaczył, że absencja wpłynęła na ostateczny rezultat.

Starcie z AS Monako zdecyduje o awansie do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Zabrzu 20 sierpnia 2026 roku. Mecz rewanżowy zaplanowano na 27 sierpnia na wyjeździe.