Nie żyje uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Smutne wieści

Ryan De Nino zyskał sławę w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" w 2015 roku

Amerykańska publiczność poznała Ryana De Nino dokładnie dziewięć lat temu, kiedy postanowił wziąć udział w drugiej odsłonie popularnego na całym świecie formatu randkowego. W telewizyjnym hicie "Ślub od pierwszego wejrzenia" uczestnicy zgadzają się na niezwykle odważny krok i biorą ślub z zupełnie obcą osobą. Eksperci przypisali wówczas mężczyźnie recepcjonistkę Jessicę Castro, z którą zobaczył się po raz pierwszy dopiero podczas ceremonii zaślubin. Nowożeńcy podjęli próbę zbudowania relacji, chociaż ich wspólna droga po wyłączeniu kamer nabrała zupełnie nieoczekiwanego kierunku.

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Siostra żegna Ryana De Nino w mediach społecznościowych

We wtorek siostra zmarłego zamieściła w sieci poruszający komunikat informujący o rodzinnej tragedii. W osobistym wpisie Melissa próbowała ubrać w słowa ogromny ból po utracie brata. „Ryan był niesamowicie zabawny i błyskotliwy. Był niezwykle lojalny wobec tych, których kochał. Zawsze miał wielkie serce - napisała.”

Dalsza część opublikowanego tekstu dowodzi, jak wyjątkowa i trwała więź łączyła oboje krewnych na przestrzeni lat. Siostra zmarłego uczestnika telewizyjnego eksperymentu z trudem oswaja się z myślą o braku najbliższej osoby. „Nie potrafię opisać, co czuje się po stracie rodzeństwa. Kogoś, kto był przy tobie od początku i dzielił z tobą te same wspomnienia. Bez względu na to, przez co przechodziliśmy, kochałam go ogromnie. Życie, jakie znałam, już nigdy nie będzie takie samo - wyznała.”

Najbliżsi 40-latka do tej pory nie zdecydowali się na ujawnienie dokładnych okoliczności jego przedwczesnego odejścia. Rodzina w tych trudnych chwilach koncentruje się wyłącznie na godnym pożegnaniu Ryana i pielęgnowaniu dobrych wspomnień z nim związanych. Dla fanów amerykańskiej edycji show mężczyzna na zawsze pozostanie odważnym bohaterem, który nie wahał się przetestować na sobie innowacyjnego podejścia do poszukiwania miłości.

Przypomnijmy, że przed ołtarzem stanął z zupełnie nieznajomą partnerką, a następnie oboje testowali skuteczność pracy programowych ekspertów. W dniu wiążących deklaracji Ryan De Nino oraz Jessica Castro wyrazili chęć kontynuowania małżeństwa. Ostatecznie jednak ich uczucie nie wytrzymało zderzenia z rzeczywistością, a telewizyjna relacja zakończyła się sprawą rozwodową.

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