Mistrz olimpijski Yacine Louati zagra w ChKS Chełm. Zespół zbroi się przed sezonem

Głośne transfery ChKS Chełm przed sezonem

Yacine Louati, 34-letni przyjmujący i dwukrotny mistrz olimpijski z Tokio i Paryża, będzie bronił barw ChKS Chełm. W sezonie 2020/21 zdobył mistrzostwo Polski z Jastrzębskim Węglem, a ostatnio grał w Asseco Resovii Rzeszów. W minionych rozgrywkach w 31 spotkaniach ligowych zdobył 238 punktów (175 atakiem, 30 blokiem i 33 asami serwisowymi).

Do zespołu dołączy również 32-letni atakujący Maciej Muzaj, wielokrotny reprezentant Polski, który wraca z lig zagranicznych. Muzaj, mierzący 208 cm, ostatnie sezony spędził w Japonii (Tokyo Great Bears) i Arabii Saudyjskiej (Al-Hilal). W swojej karierze występował m.in. w PGE Skrze Bełchatów, Jastrzębskim Węglu i Sir Safety Perugia.

Nowe twarze i trzon zespołu w Chełmie

Wśród nowych nabytków znaleźli się również 23-letni atakujący Tytus Nowik, 31-letni środkowy Cezary Sapiński oraz 25-letni japoński rozgrywający Yuki Imahashi, dla którego będzie to pierwszy sezon poza ojczyzną. Imahashi, leworęczny zawodnik, w zeszłym roku zadebiutował w seniorskiej kadrze Japonii.

W Chełmie pozostaje Amirhossein Esfandiar, reprezentant Iranu, oraz Mariusz Marciniak, który od pięciu sezonów pełni funkcję kapitana drużyny. W składzie utrzymali się m.in. Jay Blankenau, Łukasz Swodczyk i Jędrzej Gruszczyński. Z klubu odeszli natomiast m.in. Remigiusz Kapica i Paweł Rusin.

Zmiany organizacyjne i początek sezonu

Po minionym sezonie w ChKS Chełm zaszły zmiany organizacyjne. Firma InPost przestała być sponsorem tytularnym klubu, a funkcję prezesa objął Artur Juszczak, zastępując Kamilę Grzywaczewską.

Zespół Krzysztofa Andrzejewskiego, ubiegłoroczny beniaminek, który utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej, zainauguruje nowy sezon 17 października domowym meczem z Cuprum Stilonem Gorzów.