Pietrek z "Rancza" jednak pojedzie na Eurowizję? Piotr Pręgowski zabrał głos!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-15 15:35

"Parawany tango, plażowe gibango" - tak brzmiał przepis kultowego Pietrka z serialu "Ranczo" na podbój Konkursu Piosenki Eurowizji. Nie udało się, ale Piotr Pręgowski nie zamierza rezygnować z tego marzenia i jak właśnie zdradził - chce ponownie wystartować w polskich preselekcjach. Za drugim razem się uda? Eurowizja 2027 odbędzie się w maju, w Burgas.

Popularny aktor Piotr Pręgowski zadeklarował w ubiegłym roku, że zgłosi się do preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Choć nie każdy potraktował jego plany poważnie, ostatecznie gwiazdor powracającego na ekrany serialu "Ranczo" postawił na swoim i zakwalifikował się do udziału. Mimo że kultowy Pietrek ostatecznie do Wiednia nie pojechał, wciąż ma chrapkę na podbój zagranicy. Wszystko zdradził na żywo w serialowych Wilkowyjach!

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Piotr Pręgowski wystąpił w preselekcjach. "Parawany tango" nie pojechało na Eurowizję

72-letni gwiazdor serialu "Ranczo" ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Poza grą na planach filmów czy seriali był też aktorem dubbingowym, a przez kilka lat prowadził cykl "Od ucha do ucha" w chętnie oglądanym przez Polaków programie "Disco Relax". Mimo tak różnorodnych projektów wiele osób zaskoczył start aktora w preselekcjach do Eurowizji 2026.

Piotr Pręgowski przeszedł przez jurorskie sito i wystąpił w konkursie z utworem "Parawany tango", który współtworzył z Bartoszem Miecznikowskim z zespołu Pączki w Tłuszczu. Mimo sympatii widzów i licznych zastępów fanów - zdobył niespełna 11,5% głosów i zajął czwarte miejsce. Szybko podziękował za wsparcie, pogratulował zwyciężczyni - Alicji Szemplińskiej, ale unikał deklaracji na temat możliwości ponownego udziału.

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Aktor wciąż chce podbić Europę. Ma już gotowy nowy hit

Okazuje się, że Piotr Pręgowski dalej ma chrapkę na Eurowizję. 15 sierpnia aktor zagościł w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach, gdzie odbył się V Zlot Fanów "Rancza". Udzielił tam na żywo wywiadu w "Pytaniu na Śniadanie". Po założeniu na głowę korony, w której wystąpił w tegorocznych preselekcjach, zapowiedział wprost, że zamierza zgłosić się do nich ponownie. Ma już nawet gotową propozycję! Dodał też, co go do tego kroku zmotywowało.

"Jak wiecie, startowałem w preselekcjach na Eurowizję. Tym razem zgłoszę się ponownie. Moją motywacją jest to, że gościu pięć razy chciał przepłynąć Bałtyk i w końcu mu się udało, więc mam nadzieję, że na 80. urodziny będę w finale" - powiedział.

Piotr Pręgowski w koronie i czerwonym szlafroku śpiewa do mikrofonu. O planach aktora na Eurowizję przeczytasz w Eska.
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Eurowizja 2027 - kto z Polski?

Jak na razie, nie wiemy, czy Polska w ogóle weźmie udział w przyszłorocznej edycji. Telewizja Polska milczy w sprawie swojego startu i ewentualnej organizacji publicznych preselekcji.

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku w Burgas, turystycznym kurorcie nad Morzem Czarnym. Gospodarzem widowiska została Bułgaria po tegorocznym zwycięstwie Dary z utworem "Bangaranga". Zgodnie z niedawno ogłoszonymi, nowymi zasadami - w konkursie zadebiutuje Kanada, udział wezmą tylko wykonawcy pełnoletni, a kraje znajdujące się w konfliktach zbrojnych i innych niestabilnych sytuacjach automatycznie stracą prawo organizacji kolejnego show w razie wygranej.

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