Pietrek z "Rancza" jednak pojedzie na Eurowizję? Piotr Pręgowski zabrał głos!

Popularny aktor Piotr Pręgowski zadeklarował w ubiegłym roku, że zgłosi się do preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Choć nie każdy potraktował jego plany poważnie, ostatecznie gwiazdor powracającego na ekrany serialu "Ranczo" postawił na swoim i zakwalifikował się do udziału. Mimo że kultowy Pietrek ostatecznie do Wiednia nie pojechał, wciąż ma chrapkę na podbój zagranicy. Wszystko zdradził na żywo w serialowych Wilkowyjach!

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Piotr Pręgowski wystąpił w preselekcjach. "Parawany tango" nie pojechało na Eurowizję

72-letni gwiazdor serialu "Ranczo" ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Poza grą na planach filmów czy seriali był też aktorem dubbingowym, a przez kilka lat prowadził cykl "Od ucha do ucha" w chętnie oglądanym przez Polaków programie "Disco Relax". Mimo tak różnorodnych projektów wiele osób zaskoczył start aktora w preselekcjach do Eurowizji 2026.

Piotr Pręgowski przeszedł przez jurorskie sito i wystąpił w konkursie z utworem "Parawany tango", który współtworzył z Bartoszem Miecznikowskim z zespołu Pączki w Tłuszczu. Mimo sympatii widzów i licznych zastępów fanów - zdobył niespełna 11,5% głosów i zajął czwarte miejsce. Szybko podziękował za wsparcie, pogratulował zwyciężczyni - Alicji Szemplińskiej, ale unikał deklaracji na temat możliwości ponownego udziału.

Aktor wciąż chce podbić Europę. Ma już gotowy nowy hit

Okazuje się, że Piotr Pręgowski dalej ma chrapkę na Eurowizję. 15 sierpnia aktor zagościł w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach, gdzie odbył się V Zlot Fanów "Rancza". Udzielił tam na żywo wywiadu w "Pytaniu na Śniadanie". Po założeniu na głowę korony, w której wystąpił w tegorocznych preselekcjach, zapowiedział wprost, że zamierza zgłosić się do nich ponownie. Ma już nawet gotową propozycję! Dodał też, co go do tego kroku zmotywowało.

"Jak wiecie, startowałem w preselekcjach na Eurowizję. Tym razem zgłoszę się ponownie. Moją motywacją jest to, że gościu pięć razy chciał przepłynąć Bałtyk i w końcu mu się udało, więc mam nadzieję, że na 80. urodziny będę w finale" - powiedział.

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Eurowizja 2027 - kto z Polski?

Jak na razie, nie wiemy, czy Polska w ogóle weźmie udział w przyszłorocznej edycji. Telewizja Polska milczy w sprawie swojego startu i ewentualnej organizacji publicznych preselekcji.

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku w Burgas, turystycznym kurorcie nad Morzem Czarnym. Gospodarzem widowiska została Bułgaria po tegorocznym zwycięstwie Dary z utworem "Bangaranga". Zgodnie z niedawno ogłoszonymi, nowymi zasadami - w konkursie zadebiutuje Kanada, udział wezmą tylko wykonawcy pełnoletni, a kraje znajdujące się w konfliktach zbrojnych i innych niestabilnych sytuacjach automatycznie stracą prawo organizacji kolejnego show w razie wygranej.

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