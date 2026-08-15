Krzysztof Radzikowski pokazał swój dom. Posiadłość gwiazdy programu Gogglebox robi wrażenie

Kariera medialna tego zawodnika rozpoczęła się głównie dzięki licznym sukcesom odnoszonym na międzynarodowych arenach dla strongmanów. W kolejnych latach swoich sił próbował także w mieszanych sztukach walki, ale to dopiero kanapowy format TTV zagwarantował mu gigantyczną rozpoznawalność. Występy przed telewizorem sprawiły, że sportowiec ugruntował swoją pozycję w polskim show-biznesie i zyskał miano czołowego celebryty.

Z tego powodu prywatne perypetie muskularnego mężczyzny stanowią łakomy kąsek dla wielu jego wiernych wielbicieli. Celebryta regularnie udostępnia w internecie prywatne kadry ze swojego życia. Jakiś czas temu pochwalił się w sieci nowo wybudowaną posiadłością, która od razu przykuła wzrok internautów. Na opublikowanych materiałach widać potężny budynek z pięknie zaaranżowanym ogrodem, co natychmiast wywołało lawinę zachwytów wśród obserwujących.

Chociaż telewizyjna popularność przynosi mu wymierne korzyści, głównym filarem jego codziennego życia jest zupełnie inna branża. Gwiazdor na co dzień pełni funkcję wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, co stanowi jego podstawowe zajęcie zawodowe. Jak wielokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach, praca z trudną młodzieżą gwarantuje mu ogromne poczucie spełnienia, chociaż z perspektywy finansowej nie zalicza się do najbardziej opłacalnych profesji na rynku.

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