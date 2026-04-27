Zagranica mówi o streamie Łatwoganga. Zrzutkę Polaków skomentował najpopularniejszy youtuber świata

Charytatywna transmisja na żywo na kanale Łatwoganga przeszła najśmielsze oczekiwania. Kwota zgromadzona na rzecz Fundacji Cancer Fighters, opiekującej się dziećmi chorymi na nowotwory, przekroczyła już ćwierć miliarda złotych. To nie tylko rekord w polskim Internecie, ale w Internecie w ogóle. Do wyniku polskiego streama odniósł się już najpopularniejszy youtuber świata, który dawniej sam ustanowił rekord na swojej charytatywnej transmisji.

Łatwogang z rekordową zbiórką na streamie. Czy Polska ustanowiła Rekord Guinnessa?

Choć dziewięciodniowa transmisja na YouTube dobiegła już końca, środki na rzecz podopiecznych Cancer Fighters nadal wpływają. Łatwogang wraz z ogromną rzeszą znanych Polaków całymi dniami prowadził stream na YouTube, który w rekordowym momencie śledziło ponad 1,6 mln osób. Ostateczny wynik, czyli ponad ćwierć miliarda złotych, okazuje się nie tylko zawrotną sumą w historii polskich zbiórek, ale również najbardziej udanym charytatywnym streamem w historii Internetu! Wobec tego, że w przeliczeniu na dolary kwota na kanale Łatwoganga wyraźnie bije sumę ustanowioną latem 2025 roku przez MrBeasta i xQc, Polacy mogą ubiegać się o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa, do której trafili Amerykanie.

MrBeast oddał rekord. Tak gwiazdor YouTube'a zareagował na sukces polskiej zrzutki

MrBeast, czyli James Donaldson, to aktualnie najpopularniejszy youtuber na świecie: posiada na swoim kanale 479 mln subskrypcji oraz łącznie ponad 100 mld wyświetleń. W sierpniu 2025 roku, wraz ze streamerem xQc, zorganizował dobroczynną transmisję: w ciągu 15 godzin udało się zebrać ponad 12 mln dolarów. Dało to oficjalny wpis do Księgi Rekordów Guinnessa, aczkolwiek wynik ten pobiła później francuska akcja ZEvent, zbierając na pojedynczym streamie ok. 19 mln dolarów.

Z kolei transmisja na kanale Łatwoganga trwała aż dziewięć dni i zakończyła się kwotą ponad 250 mln złotych, co daje ok. 70 mln dolarów. Wieści o sukcesie polskiej zbiórki obiegły już cały świat, trafiając między innymi na łamy "The Times of India". Na platformie X (daw. Twitter) do tematu odniósł się już sam MrBeast.

"Kocham, kiedy ludzie używają swojej platformy dla dobra" - napisał krótko pod postem poświęconym Łatwogangowi.

