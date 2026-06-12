Joanna Jabłczyńska pokazała niepokojące zdjęcie z opatrunkiem. Aktorka ma problemy zdrowotne

Joanna Jabłczyńska to gwiazda wielu talentów, która z powodzeniem dzieliła intensywną naukę z życiem zawodowym przed kamerą, choć w końcu odpuściła prawniczą drogę. Obecnie artystka, znana widzom z popularnych produkcji telewizyjnych, zmaga się z nieznanymi szerzej dolegliwościami. Choć nie zdradza szczegółów, to jednak co jakiś czas dzieli się urywkami ze swojego życia w sieci, motywując tym samym internautów do dbania o zdrowie.

Joanna Jabłczyńska ma opatrunek na szyi. Pokazała zdjęcie

12 czerwca gwiazda znów wzbudziła obawy wśród swoich sympatyków. Na Instagramie zamieściła kadr, który ukazuje duży opatrunek najpewniej zabezpieczający ranę na jej szyi. Choć artystka nie zdradza konkretów na temat swojej choroby, to nie unika samego faktu mierzenia się z nią. Kiedy pod koniec minionego roku pokazała fotografie ze szpitala, wyraziła wdzięczność za zainteresowanie, uspokajając fanów, że zabieg był zaplanowany i nie ma powodów do paniki. W niedawnej rozmowie gwiazda serialu „Na Wspólnej” przyznała nawet, że ma już wizję swojego pochówku i stypy. Przy okazji ostatniego zdjęcia dodała krótki komentarz:

"Obiecałam sobie, że nigdy nie doprowadzę swojego organizmu do takiego stanu i sama siebie okłamałam."

19

Gwiazda „Na Wspólnej” postawiła na swoim. Porzuciła wyuczony zawód

Choć natura dolegliwości zdrowotnych Joanny Jabłczyńskiej pozostaje owiana tajemnicą, aktorka wyraźnie kształtuje swoje życie na własnych warunkach. Gwiazda, która swoją artystyczną drogę rozpoczęła jeszcze w dziecięcej formacji „Fasolki”, by potem trafić do Teatru Telewizji i telewizyjnych hitów, równolegle zgłębiała tajniki prawa. Mimo zdobycia kwalifikacji radcy prawnego - ostatecznie zrezygnowała z tej ścieżki zawodowej. Często podkreśla również pozytywne strony wyprowadzki z dala od wielkomiejskiego hałasu na prowincję. Mamy nadzieję na jej rychły powrót do pełni zdrowia!

Sonda Czy masz problemy ze zdrowiem podczas upałów? Tak Nie