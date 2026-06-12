Shakira korzysta z SOBOWTÓRA? Fani nabrali podejrzeń po występie na otwarciu mundialu

Mundial to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc, gdzie artyści mogą przed wielomilionową widownią zaprezentować swój repertuar. Niewątpliwą ikoną mistrzostw pozostaje Shakira, która również w tym roku znalazła się w gronie gwiazd otwierających imprezę. Piosenkarka stale udowadnia, że jest w znakomitej formie, jednak jej ostatnie show nie spotkało się z wyłącznie pozytywnymi opiniami...

Shakira po raz czwarty wystąpiła na mundialu. To królowa piłkarskich hitów

Inauguracja MŚ 2026 odbyła się na stadionie Estadio Azteca w stolicy Meksyku. Przed meczem Meksyk - RPA nie zabrakło wielkich gwiazd muzyki latynoskiej, na czele z Shakirą, która już po raz czwarty w swojej bogatej karierze otworzyła mundial. Na imprezie towarzyszyli jej Pitbull czy Burna Boy, ale to jej forma wzbudziła szczególne zainteresowanie. Choć Kolumbijka standardowo zadbała o wielkie show, a internauci nie wyobrażają sobie mistrzostw bez jej obecności, niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych podnieśli interesujące spekulacje.

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Gwiazda ma sobowtórkę? Fani nabrali podejrzeń przez... okulary

Plotki na temat Shakiry głoszą, że to wcale nie ona pojawiła się na otwarciu Mundialu 2026. Zamiast kolumbijskiej legendy zdaniem widzów miała wystąpić zakryta za przyciemnianymi okularami sobowtórka. Playback, niewidoczne oczy, a także - według niektórych - pomylone kroki w choreografii, inna figura i mniejsza energia - wszystko to sprawiło, że pojawiły się nie tylko krytyczne komentarze, ale i otwarte zarzuty o podstawienie "klona" na tak ważne wydarzenie. Niektórzy wprost sugerują, że nie było gwiazd chętnych na otwarcie mistrzostw współorganizowanych przez USA, dlatego gospodarze po stronie meksykańskiej "sfejkowali" oczywistą, stałą bywalczynię tych zawodów.

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Inni za to bronią gwiazdy i uważają, że Shakira wypadła inaczej niż zwykle przez niekorzystne kadry czy oświetlenie na stadionie oraz po prostu wygląd zmieniający się wraz z wiekiem. Jak myślicie? Co jest prawdą? Warto przypomnieć, że wielkimi krokami zbliżają się 50. urodziny "królowej mundialu" - nastąpią w lutym przyszłego roku.

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