Dziki Warszawa z historycznym brązowym medalem. Jak odrobili straty po porażce?

Historyczny sukces stołecznej drużyny

Rewanżowe spotkanie o trzecie miejsce dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji już od pierwszych minut. Koszykarze gospodarzy narzucili rywalom swój styl gry, wygrywając pierwszą kwartę wynikiem 27:18. Goście z Gdyni odpowiedzieli w drugiej odsłonie, co pozwoliło im zmniejszyć przewagę warszawian przed przerwą do zaledwie jednego punktu. Kluczowa dla losów całej rywalizacji okazała się trzecia kwarta. Stołeczny zespół całkowicie zdominował tę część meczu, deklasując przeciwników w stosunku 35:15.

Zbudowana w trzeciej kwarcie przewaga wystarczyła do spokojnego kontrolowania sytuacji w końcówce spotkania. Ostateczny rezultat rywalizacji to 92:78 na korzyść drużyny z Mazowsza. Triumf pozwolił warszawianom na zniwelowanie strat z wyjazdowej konfrontacji. Pierwsze starcie obu zespołów w Trójmieście zakończyło się bowiem zwycięstwem AMW Arki Gdynia z przewagą pięciu punktów. Dzięki lepszemu bilansowi w dwumeczu stołeczny klub po raz pierwszy w historii stanął na podium najwyższej klasy rozgrywkowej.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

Liderem ofensywy w zwycięskiej drużynie okazał się Rivaldo Soares, który zanotował na swoim koncie 22 punkty. Niewiele gorszy rezultat osiągnął Darnell Edge, dorzucając do dorobku zespołu 19 punktów. Wśród graczy Dzików Warszawa na wyróżnienie zasłużyli także Bennett Vander Plas z czternastoma oczkami oraz Ody Oguama, który rzucił 13 punktów. Solidna skuteczność kluczowych zawodników zapewniła gospodarzom bezpieczną przewagę punktową. W protokole meczowym po stronie stołecznej ekipy zapisali się również Landrius Horton, Łukasz Frąckiewicz, Tahlik Chavez, Grzegorz Kamiński i Krzysztof Kempa.

W zespole AMW Arki Gdynia najskuteczniejszym koszykarzem był Einaras Tubutis, czyli zdobywca 19 punktów. Dobre zawody rozegrał ponadto Luke Barrett, który ostatecznie zakończył zmagania z dorobkiem 16 oczek na swoim koncie. Pozostali zawodnicy drużyny gości starali się dotrzymać kroku świetnie dysponowanym rywalom, jednak zabrakło im sportowych argumentów w decydujących fragmentach. Dwucyfrowe zdobycze punktowe w trójmiejskiej ekipie zanotowali Jarosław Zyskowski oraz Kamil Łączyński. Ponadto po dziesięć punktów dołożyli Jakub Garbacz i Kresimir Ljubicić, a dwa punkty rzucił Adam Hrycaniuk.