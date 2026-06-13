David Beckham w Alei Sław. Co gwiazdor usłyszał od żony przed mundialem?

Uroczystość pełna gwiazd i wspomnień

Ceremonia w Hollywood przyciągnęła znane postacie, a przemówienia wygłosili aktor Tom Cruise oraz Victoria Beckham, żona sportowca. Cruise określił życie Davida Beckhama jako prawdziwą "hollywoodzką historię", podkreślając jego ciężką pracę, niezwykłą determinację i globalny wpływ na świat sportu oraz kultury. Uroczystość miała miejsce na krótko przed pierwszym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych w mundialu, w którym zmierzyła się ona z Paragwajem.

Victoria Beckham odniosła się do obecnej sytuacji piłki nożnej w USA. Zauważyła, że amerykański futbol wchodzi w jeden z najbardziej ekscytujących etapów w swojej historii. Sam Beckham opisał całe wydarzenie mianem "surrealistycznego". Podczas przemówienia przypomniał swoje dzieciństwo we wschodnim Londynie, gdzie marzył o karierze piłkarskiej, dodając, że nigdy nie przypuszczał, iż doczeka się takiego uznania na hollywoodzkim bulwarze.

- Teraz się wzruszę. Mam nadzieję, że pewnego dnia przyprowadzicie tu moje wnuki i opowiecie im o chłopcu, który marzył o wielkich rzeczach. To moje największe osiągnięcie, które was wszystkich uszczęśliwi – podkreślił.

Jak przebiegała kariera Davida Beckhama?

W trakcie swojego wystąpienia Beckham wspomniał o sceptycznym przyjęciu jego decyzji z 2007 roku, kiedy przeniósł się do Los Angeles Galaxy w lidze Major League Soccer. Obecnie Anglik wyraża dumę z rosnącej popularności piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. W trakcie dwudziestoletniej kariery występował w takich potęgach jak Manchester United, Real Madryt, AC Milan, LA Galaxy oraz Paris Saint-Germain.

Na boisku David Beckham najczęściej pełnił rolę prawego pomocnika. Zyskał ogromne uznanie dzięki perfekcyjnie wymierzonym podaniom i precyzyjnym dośrodkowaniom. Choć zawodową grę w piłkę zakończył w 2013 roku, do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych graczy na świecie. Utrzymuje popularność poprzez współpracę z firmami takimi jak Adidas czy Hugo Boss, a obecnie sprawuje funkcję prezesa i współwłaściciela Interu Miami, gdzie występuje ośmiokrotny laureat Złotej Piłki, Lionel Messi.