Historyczny wynik streamu Łatwoganga. Zebrano zawrotną kwotę dla chorych

Historyczny rekord Łatwoganga. Ponad 251 mln zł na wsparcie pacjentów onkologicznych

W niedzielny wieczór dobiegła końca bezprecedensowa zbiórka, którą zainicjował Piotr Garkowski, znany w sieci jako „Łatwogang”. Po dziewięciu dobach nieprzerwanej transmisji na YouTubie na konto akcji wpadło ponad 251 milionów złotych, co stanowi absolutny rekord w historii charytatywnych streamów na żywo. Wydarzenie było wielokrotnie przedłużane, aż do wielkiego finału, który nastąpił dokładnie o godzinie 21.37 przy imponującej widowni wynoszącej 1,4 miliona internautów. Do warszawskiego mieszkania na Pradze zaglądały osobiście, a także łączyły się wirtualnie, największe polskie gwiazdy świata sportu i show-biznesu. W projekt zaangażowali się między innymi Robert Lewandowski, Adam Małysz, Doda oraz Cezary Pazura. Zaproszeni celebryci decydowali się na niezwykłe gesty solidarności. Blanka Lipińska i Katarzyna Nosowska ogoliły głowy na łyso, a całości towarzyszyły występy muzyczne, robienie tatuaży na wizji i próby łagodzenia dawnych konfliktów między artystami.

Gigantyczne środki dla Fundacji Cancer Fighters. Powstanie specjalna strona do rozliczeń

Impulsem do zorganizowania wielkiej akcji pomocowej stała się piosenka rapera Bedoesa poruszająca temat walki z nowotworami. Piotr Garkowski oddał kontrolę nad czasem trwania streamu w ręce społeczności, uzależniając go od liczby zdobytych polubień na platformach społecznościowych, co zaowocowało aż dziewięciodniowym maratonem. Badania nastrojów pokazały, że inicjatywa spotkała się z ogromnym uznaniem, generując aż 97 procent przychylnych opinii w przestrzeni internetowej. Brak powiązań politycznych pozwolił zjednoczyć przed ekranami miliony Polaków o różnych poglądach. Cała zebrana suma zasili konto Fundacji Cancer Fighters, która w kompleksowy sposób wspiera osoby zmagające się z rakiem oraz ich najbliższych. Potężne fundusze pozwolą na opłacenie drogich terapii, zakupu leków, rehabilitacji oraz niezbędnych dojazdów do placówek szpitalnych. W planach jest również zakup nowoczesnego sprzętu dla klinik onkologicznych. Organizatorzy zdają sobie sprawę z konieczności niezwykle transparentnego rozliczenia tak astronomicznych środków, dlatego powstanie witryna do śledzenia wszystkich ponoszonych wydatków.

