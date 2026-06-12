Backstreet Boys powrócili z nową muzyką. Wydali utwór autorstwa... Eda Sheerana!

Backstreet Boys z premierowym utworem

"Bottle Up" to świeży singiel od Backstreet Boys, który z pewnością stanie się hitem lata. Utwór, za którego powstanie odpowiadają cenieni twórcy Savan Kotecha i Ed Sheeran, został wybrany do ścieżki dźwiękowej filmu "Psi Patrol i dinozaury". To jedna z najbardziej wyczekiwanych familijnych produkcji tego roku, łącząca uwielbianych przez dzieci bohaterów z fascynującym światem prehistorycznych gadów. Film "Psi Patrol i dinozaury" zadebiutuje w kinach już 14 sierpnia, zabierając widzów w pełną przygód podróż na tajemniczą wyspę. Obecność Backstreet Boys na soundtracku to gwarancja dodatkowych emocji i chwytliwej melodii, która będzie towarzyszyć filmowym perypetiom.

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Te piosenki napisał Ed Sheeran

Backstreet Boys podbijają Las Vegas

Premiera "Bottle Up" poprzedza ekscytujące wydarzenie w karierze Backstreet Boys – ich letnią rezydenturę koncertową "Into the Millennium" w Sphere w Las Vegas. Zespół już w lipcu ubiegłego roku zapisał się w historii, stając się pierwszym popowym wykonawcą, który wystąpił w tej najnowocześniejszej hali koncertowej na świecie. Do tej pory Backstreet Boys zagrali tam 35 wyprzedanych koncertów, gromadząc ponad 575 tysięcy fanów. Każdego wieczora członkowie zespołu pojawiali się na scenie w białych strojach, co było symbolicznym nawiązaniem do kultowej okładki ich przełomowego albumu "Millennium" z 1999 roku. Ich występy w Sphere to nie tylko show, ale prawdziwe muzyczne widowisko, które potwierdza ich niezmienną pozycję na scenie muzycznej.

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Fenomen Backstreet Boys: Ponad 30 lat na scenie i rekordy sprzedaży

Od ponad trzech dekad Backstreet Boys nieprzerwanie dostarczają fanom najwyższej jakości muzykę pop, stając się jednym z najbardziej wpływowych zespołów w historii gatunku. Ich kariera to pasmo sukcesów, niezliczone przeboje z pierwszych miejsc list przebojów, rekordowe trasy koncertowe i liczne nagrody. Z ponad 130 milionami sprzedanych płyt na całym świecie, BSB są uznawani za najlepiej sprzedający się boysband wszech czasów. Ich wpływ na muzykę pop jest niepodważalny, a lojalna baza fanów świadczy o ich trwałej popularności.