Dorota Kipiel napisze książkę o zmarłej siostrze. Historia Marzeny Kipiel-Sztuki może pomóc innym

Życie Marzeny Kipiel-Sztuki, doskonale znanej telewidzom jako Halinka Kiepska, obfitowało w wyjątkowo bolesne momenty. Gwiazda spędziła schyłek życia w placówce hospicyjnej, dokąd przewieziono ją w wyniku rozwijającego się schorzenia. Warto dodać, że matka artystki także w młodym wieku zmarła na nowotwór. Uwielbiana aktorka odeszła w czerwcu 2024 roku, pozostawiając w żałobie ogromną rzeszę sympatyków. Obecnie, dwa lata później, jej młodsza siostra - Dorota Kipiel - zapowiada przygotowanie wyjątkowej książki.

Marzena Kipiel-Sztuka zmarła dwa lata temu. Aktorka unikała kontaktu z siostrą

Druga rocznica odejścia lubianej artystki przypadła na 9 czerwca. Z tej okazji wspomnieniami o zmarłej podzieliła się Dorota Kipiel, która jest od niej młodsza o pięć lat. Kobieta już wcześniej otwarcie mówiła, że ich wzajemne stosunki należały do skomplikowanych i do samego końca nie doszło między nimi do pojednania. Nawet w obliczu ciężkiej choroby, Marzena Kipiel-Sztuka odmawiała kontaktu. Jak wyznała pani Dorota, "nie pozwoliła się pożegnać".

Głos w sprawie ostatnich chwil aktorki zabrała zresztą również Renata Pałys, z którą zmarła współpracowała na planie "Świata według Kiepskich". Aktorka zaznaczyła, że choć jej więź z mocno doświadczoną przez los koleżanką po fachu nie należała do wybitnie zażyłych, to zawsze opierała się na pomocy i otwartości. Kobiety mogły liczyć na obopólną szczerość, rozmawiając chociażby śmierci i organizacji pogrzebu.

Dorota Kipiel opowie o życiu i relacjach z siostrą. Otwarte zostaną pamiętniki

Po dwóch latach od śmierci aktorki wiemy już, że nieznane dotąd kulisy jej życia ujrzą światło dzienne dzięki publikacji zapowiadanej przez Dorotę Kipiel. Siostra ulubienicy wielu widzów mieszka dziś w jej dawnym mieszkaniu i intensywnie przygotowuje się do wydania książki. Całość ma bazować przede wszystkim na zapiskach z pamiętników zmarłej i ukazać się pt. "NieKiepska Miłość Siostrzana".

Nie można zapominać o trudnej przeszłości samej autorki. Siostra telewizyjnej Halinki przez długi czas mierzyła się z agresją ze strony swojego byłego partnera. Ten dramat ciągnął się przez wiele miesięcy, a sprawa ostatecznie trafiła przed wymiar sprawiedliwości. Niedawno zapadła decyzja, że kolejne posiedzenie sądu apelacyjnego zostało odroczone.

"Marzena osiągnęła sukces i została gwiazdą, ale ostatecznie też nie znalazła w życiu szczęścia. Ja z kolei przez lata walczyłam sama ze sobą, przemocą i własnymi wyborami. [...] To będzie forma terapeutyczna, która ujawni przemoc, fatalne wybory życiowe i odreagowywanie w używkach. To wszystko miało ogromny wpływ na naszą relację. [...] Ja jeszcze mam szansę coś poukładać i zacząć od nowa. Marzena już tej szansy nie dostała" - powiedziała Dorota Kipiel "Faktowi".

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Książka o Marzenie Kipiel-Sztuce "może komuś pomoże"

Dorota Kipiel wyraźnie zaznacza jednak, że tworzenie książki poświęconej siostrze nie ma stanowić wyłącznie formy autoterapii. Podczas wywiadu udzielonego dziennikowi "Fakt" krewna gwiazdy wskazała na możliwe wsparcie, jakie z tej publikacji popłynie w kierunku osób o podobnych problemach. Dlatego też ostatni rozdział "NieKiepskiej Miłości Siostrzanej" zostanie wzbogacony o komentarz specjalisty, psychologa lub terapeuty.

"Być może ta książka komuś pomoże" - podsumowała Kipiel.

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