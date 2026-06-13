MŚ 2026. Neymar kontuzjowany przed pierwszym meczem Brazylii

Uraz łydki wyklucza Neymara

Neymar nie wystąpi w pierwszym spotkaniu reprezentacji Brazylii podczas tegorocznych mistrzostw świata. Doświadczony, 34-letni napastnik zmaga się z urazem łydki. Kontuzja ta stawia pod znakiem zapytania jego udział we wszystkich meczach fazy grupowej.

Według brazylijskich mediów obecność zawodnika na mundialu ma wymiar bardziej symboliczny. Ostatni występ Neymara w drużynie narodowej miał miejsce ponad dwa i pół roku temu. Dziennikarze sugerują, że powołanie dla piłkarza jest nagrodą za jego dotychczasowe zasługi.

"Pracuje ciężko, żeby wrócić do zdrowia najszybciej, jak to możliwe. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mógł dołączyć do treningów" - powiedział włoski selekcjoner „Canarinhos” Carlo Ancelotti.

Z kim Brazylia zagra w grupie?

Brazylia zainauguruje swój udział w mistrzostwach świata meczem z Marokiem. Spotkanie grupy C rozpocznie się o północy z soboty na niedzielę czasu polskiego. W kolejnych dniach "Canarinhos" zmierzą się z kolejnymi przeciwnikami.

20 czerwca reprezentacja Brazylii zagra z Haiti. Ostatni mecz fazy grupowej odbędzie się sześć dni później, a rywalem będzie Szkocja. Brak Neymara może wpłynąć na ofensywny potencjał południowoamerykańskiego zespołu.