Mistrzostwa świata 2026. Sensacyjny remis z historycznym punktem

Trudny początek dla gospodarzy turnieju

Współgospodarze tegorocznego mundialu zanotowali słabe pierwsze trzy kwadranse spotkania. Reprezentacja Kanady schodziła na przerwę z jednobramkową stratą, mimo posiadania wyraźnej przewagi w kreowaniu sytuacji ofensywnych na boisku w Toronto. Europejska drużyna objęła prowadzenie w 21. minucie po skutecznym strzale, którego autorem był Jovo Lukić. Miejscowi kibice musieli długo czekać na odwrócenie losów tego widowiska sportowego.

Zmiana nastawienia nastąpiła po przerwie, co zaowocowało wyrównującym trafieniem w 79. minucie autorstwa Cyle'a Larina. Wydarzenie to ma ogromne znaczenie historyczne dla tego kraju, ponieważ Kanadyjczycy zdobyli swój pierwszy punkt w trzecim starcie na mundialu. Wcześniej schodzili z boiska pokonani we wszystkich starciach w najważniejszej imprezie globu. Kadra prowadzona przez Jessego Marscha udowodniła jednak, że potrafi reagować na kryzysowe momenty.

- Musimy wyciągnąć z tego naukę - podkreślił Amerykanin.

- Jestem rozczarowany pierwszą połową. Nie graliśmy agresywnie. Porozmawialiśmy o tym i gdy wyszliśmy na murawę w drugiej połowie, było już inaczej. Zaczęliśmy naciskać, zmiennicy weszli, żeby odmienić losy meczu. Powiedziałem im: „Mamy ich, teraz trzeba docisnąć pedał gazu” - relacjonował Marsch.

Jak sytuację ocenia trener rywali?

Ekipa z Półwyspu Bałkańskiego uczestniczy w swoim drugim czempionacie w historii. Bośnia i Hercegowina niespodziewanie wyeliminowała Włochy w spotkaniach barażowych, co stanowiło wielką niespodziankę eliminacji. Jej dotychczasowy bilans w światowym turnieju to jedno zwycięstwo, jeden remis oraz dwie porażki. Szkoleniowiec zespołu widzi w podziale punktów sprawiedliwe rozstrzygnięcie dla obu rywalizujących stron.

Ten wynik sprawia, że sytuacja w tabeli pozostaje całkowicie otwarta dla wszystkich drużyn. Drugie starcie grupy B zaplanowano na sobotę o godzinie 21 czasu polskiego w amerykańskiej miejscowości Santa Clara. W nadchodzącym meczu Katar zmierzy się z reprezentacją Szwajcarii, co dopełni pierwszą kolejkę gier w tym zestawieniu. Organizatorami całego turnieju obok Kanadyjczyków są również Stany Zjednoczone oraz Meksyk.