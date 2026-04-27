Lider Coldplay połączył się na streamie Łatwogang? "Przepraszam za mój polski"

Zaczęło się niewinnie, a rozrosło aż do największej internetowej charytatywnej akcji w historii! To Łatwogang - polski Influencer i YouTuber, już dziesięć dni temu wystartował ze streamem, którego głównym celem był odsłuch przez 9 dni bez przerwy kawałka Diss na raka. Został on nagrany przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan. Cały dochód z piosenki trafia do fundacji Cancer Fighters, podopieczną której jest właśnie m.in. Maja.

Stream połączony został z charytatywną zbiórką na rzecz fundacji i choć początkowo słyszała o nim raczej zorientowana w świecie YouTuba społeczność, to z czasem stało się o nim głośno na skalę ogólnokrajową! Niespodziewanie do kawalerki, w której mieszka Piotr, bo tak naprawdę ma na imię Łatwogang, zaczęły przyjeżdżać największe rodzime gwiazdy, dziennikarze i osobistości internetowe. W streamie udział wzięli m.in. sanah, Roxie Węgiel, Mrozu, Doda, obsady seriali Rodzinka.pl czy 1670, filmy Furioza, Tede, który po 17 latach pogodził się z Peją, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Cezary i Edyta Pazurowie, Maffashion czy Katarzyna Nosowska. Co ciekawe, trzy ostatnie wymienione Panie znalazły się też w gronie osób, które zdecydowały się ściąć na zero w imię solidarności z chorującymi dzieciakami.

Wszystko to sprawiło, że o akcji i towarzyszącej jej zbiórce zrobiło się naprawdę głośno, dzięki czemu zbierana kwota zaczęła rosnąć w imponującym tempie. Ostatecznie cała akcja zakończyła się wieczorem w niedzielę 26 kwietnia i w jej wyniku udało się zebrać ponad 251 milionów złotych!

Gdy stream zbliżał się już powoli ku końcowi, nieoczekiwanie Łatwogang zaskoczył pokazując zebranym przed ekranami widzom i widzkom, że udało się o całej akcji poinformować także światową gwiazdę! YouTuber pokazał na telefonie nagranie, na którym widoczny był nikt inny, jak Chris Martin - wokalista grupy Coldplay!

Co ciekawe, muzyk próbował powiedzieć po polsku słowo "śrubujemy" (tu używane do zachęcania do wpłat na zbiórkę), a wyszło mu "siurubujemy", po czym przeprosił za swój polski. Wideo trwało dosłownie chwilę, Piotrek zapewnił jednak, że było ono autentyczne, a nie wygenerowane przez AI i mówił, że akcję wsparł prawdziwy lider Coldplay.

Zobacz Christa Martina z Coldplay na streamie poniżej!

