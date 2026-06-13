MŚ 2026 i kontrowersyjne słowa Gianniego Infantino. Co oburzyło Włochów?

Kontrowersyjne słowa prezydenta FIFA

Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej udzielił wywiadu brazylijskiej stacji CazeTV. Podczas rozmowy Gianni Infantino odniósł się do kolejnych niepowodzeń reprezentacji Włoch. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego po raz trzeci z rzędu nie zakwalifikowała się do mistrzostw świata. Szef FIFA zażartował, że Italia zdoła awansować, gdy w turnieju zagrają 64 lub 228 drużyny.

Ten uszczypliwy komentarz spotkał się z ogromną krytyką. Żart o 228 drużynach uznano za wyjątkowo nietrafiony, ponieważ światowa federacja zrzesza obecnie zaledwie 211 członków. Na słowa działacza stanowczo zareagował włoski minister sportu, Andrea Abodi. Polityk zażądał możliwości bezpośredniej rozmowy z prezydentem piłkarskiej centrali.

"- Biorąc pod uwagę dystans między Meksykiem a Włochami, najlepsza byłaby rozmowa telefoniczna w celu wyjaśnienia tej sprawy. Chciałbym bezpośrednio usłyszeć jego opinię - powiedział."

Dlaczego reprezentacji Włoch zabraknie na turnieju?

Zespołu Italii zabrakło podczas turniejów w 2018 roku w Rosji oraz cztery lata później w Katarze. W tamtych zmaganiach w fazie finałowej rywalizowały po 32 piłkarskie ekipy. Od trwającej edycji rozgrywek grono uczestników zostało powiększone do 48 narodowych reprezentacji. Mimo tej zmiany Włosi ponownie nie zdołali wywalczyć wymarzonego awansu.

Droga do turnieju zakończyła się dla nich po słabych występach w fazie eliminacyjnej. W swojej grupie Włosi dwukrotnie schodzili z boiska pokonani przez Norwegię. W marcu drużyna z Italii rozegrała finał baraży z Bośnią i Hercegowiną. W starciu z teoretycznie znacznie słabszym rywalem przegrali po serii rzutów karnych.