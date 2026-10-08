Wyjątkowo skromna Sara James na imprezie. Do twarzy jej w takim eleganckim wydaniu?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-08 13:47

W minioną środę odbyła się prezentacja nowego konceptu salonu popularnej marki garniturów. Znanym gościom wieczór umilała Sara James, która dała krótki występ. Młodziutka piosenkarka od niedawna stawia na coraz odważniejsze stylizacje. Tym razem postawiła na coś skromniejszego.

Tłum gwiazd na prezentacji nowej kolekcji

W środowy wieczór odbyła się prezentacja nowego salonu oraz kolekcji marki Vistula. Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym Lara Gessler, Damian Michałowski, Natalia Przybysz, Oliwia Bieniuk, Natalia Siwiec, Sandra Kubicka, Natalia Muianga, Małgorzata Socha, Małgorzata Socha czy Barbara Kurdej-Szatan.

Nie mogło zabraknąć również gwiazd marki, czyli Magdaleny Cieleckiej oraz Borysa Szyca. Gwiazdy polskiego kina zostali ambasadorami firmy odzieżowej oraz twarzami kampanii "Stwórz swój moment". Kolekcja ma połączyć ponadczasową elegancję z indywidualnym stylem i poczuciem własnej tożsamości.

Na wydarzeniu pojawiła się również Sara James, która wykonała kilka utworów w akompaniamencie gitary akustycznej. Młodziutka piosenkarka od dawna lubiła eksperymentować z wyglądem. Do tej pory ograniczała się głównie do zmiany fryzur, kolczyków, kolorowych soczewek czy wybielania brwi.

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Sara James zaskoczyła elegancką kreacją. Pasuje jej taki styl?

W czerwcu świętowała osiemnaste urodziny. Nie da się nie zauważyć, że po przekroczeniu granicy pełnoletności Sara wybiera coraz odważniejsze stylizacje. Niedawno bawiła w Paryżu, gdzie udała się rejs po Sekwanie ubrana w półprzeźroczystą sukienkę, spod której prześwitywała bielizna.

Podczas środowego wydarzenia zdecydowała się jednak na nieco awangardową stylizację w męskim stylu. Jej głównym elementem był szary garnitur w delikatne, różowawe prążki, składający się z oversizeowej marynarki i luźnych spodni z długimi nogawkami.

Uwagę przyciągały również dodatki: czarne, skórzane rękawiczki oraz futurystyczne okulary przeciwsłoneczne o wąskich oprawkach. Burza ciemnych, naturalnie kręconych włosów dodała całości nonszalanckiego charakteru.

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Piosenkarka Sara James śpiewa w szarym garniturze. Obok jej dwa mniejsze zdjęcia. O evencie marki Vistula przeczytasz na Eska.
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