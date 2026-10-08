Wyjątkowo skromna Sara James na imprezie. Do twarzy jej w takim eleganckim wydaniu?

Tłum gwiazd na prezentacji nowej kolekcji

W środowy wieczór odbyła się prezentacja nowego salonu oraz kolekcji marki Vistula. Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym Lara Gessler, Damian Michałowski, Natalia Przybysz, Oliwia Bieniuk, Natalia Siwiec, Sandra Kubicka, Natalia Muianga, Małgorzata Socha, Małgorzata Socha czy Barbara Kurdej-Szatan.

Nie mogło zabraknąć również gwiazd marki, czyli Magdaleny Cieleckiej oraz Borysa Szyca. Gwiazdy polskiego kina zostali ambasadorami firmy odzieżowej oraz twarzami kampanii "Stwórz swój moment". Kolekcja ma połączyć ponadczasową elegancję z indywidualnym stylem i poczuciem własnej tożsamości.

Na wydarzeniu pojawiła się również Sara James, która wykonała kilka utworów w akompaniamencie gitary akustycznej. Młodziutka piosenkarka od dawna lubiła eksperymentować z wyglądem. Do tej pory ograniczała się głównie do zmiany fryzur, kolczyków, kolorowych soczewek czy wybielania brwi.

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Sara James zaskoczyła elegancką kreacją. Pasuje jej taki styl?

W czerwcu świętowała osiemnaste urodziny. Nie da się nie zauważyć, że po przekroczeniu granicy pełnoletności Sara wybiera coraz odważniejsze stylizacje. Niedawno bawiła w Paryżu, gdzie udała się rejs po Sekwanie ubrana w półprzeźroczystą sukienkę, spod której prześwitywała bielizna.

Podczas środowego wydarzenia zdecydowała się jednak na nieco awangardową stylizację w męskim stylu. Jej głównym elementem był szary garnitur w delikatne, różowawe prążki, składający się z oversizeowej marynarki i luźnych spodni z długimi nogawkami.

Uwagę przyciągały również dodatki: czarne, skórzane rękawiczki oraz futurystyczne okulary przeciwsłoneczne o wąskich oprawkach. Burza ciemnych, naturalnie kręconych włosów dodała całości nonszalanckiego charakteru.

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