Katarzyna Cichopek kusi odważną kreacją w swoje urodziny. Ten dekolt mówi sam za siebie

Katarzyna Cichopek związana z Maciejem Kurzajewskim od ponad roku

Popularność Katarzyny Cichopek to zasługa roli Kingi w kultowym serialu TVP, "M jak miłość". Mimo upływu lat i współpracy z innymi stacjami, aktorka niezmiennie pojawia się w polskiej telenoweli. Gwiazda często gościła w różnorodnych formatach rozrywkowych. Jej występ w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami" w 2005 roku zaowocował nie tylko zdobyciem Kryształowej Kuli, ale i znalezieniem miłości na parkiecie.

Burzliwe rozstanie z Marcinem Hakielem wiosną 2022 roku odbyło się w cieniu skandalu. Niedługo później w mediach zaczęto plotkować, że Katarzyna Cichopek spotyka się z kolegą po fachu, Maciejem Kurzajewskim. Na potwierdzenie tych domysłów opinia publiczna musiała jednak trochę poczekać.

Oficjalne potwierdzenie związku nastąpiło w październiku, podczas wspólnej wyprawy pary do Izraela. Stamtąd połączyli się z porannym pasmem TVP2, by na antenie opowiedzieć o łączącym ich uczuciu. Później duet prezenterów przeniósł się do telewizji Polsat, gdzie przez pewien czas współprowadzili poranny magazyn "Halo, tu Polsat".

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Zmysłowa sukienka Katarzyny Cichopek na 44. urodziny

Zbliża się kolejna ważna data dla pary - pod koniec października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski będą świętować pierwszą rocznicę ślubu. Wcześniej jednak gwiazda "M jak miłość" miała inną okazję do radości. Siódmego października obchodziła swoje urodziny.

Rok wcześniej Maciej Kurzajewski zafundował ukochanej pobyt w renomowanym, warszawskim hotelu Bristol. Prezent należał do wyjątkowo ekskluzywnych, ponieważ wynajęcie takiego apartamentu na jedną noc kosztuje ponad 7 tysięcy złotych.

W tym roku Katarzyna Cichopek nie zdradziła szczegółów dotyczących urodzinowych atrakcji. W swoich mediach społecznościowych krótko zapowiedziała, że zamierza świętować. Zaprezentowała jednak wyjątkową stylizację, która wywołała spore poruszenie wśród internautów.

Uwagę przyciągnęła obcisła, bordowa sukienka mini, która doskonale podkreślała figurę aktorki. Uwagę zwracał odważny dekolt w kształcie serca. Gwiazda dobrała do tego luźny żakiet, niedbale zarzucony na ramiona, co dopełniło całości zmysłowego wizerunku.

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