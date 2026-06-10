Sara James świętuje 18. urodziny. Piosenkarka zorganizowała japońską imprezę

Kariera Sary James po programie "The Voice Kids" nabiera tempa

Sukcesy młodej wokalistki na scenie muzycznej budzą ogromne uznanie wśród słuchaczy. Piosenkarka dysponuje wspaniałymi warunkami wokalnymi, zjawiskową urodą oraz wielką charyzmą, co stanowi idealny wręcz przepis na międzynarodowy sukces. Warto przypomnieć, że jej droga na szczyt rozpoczęła się wraz z występami w czwartej odsłonie popularnego formatu "The Voice Kids".

Obecnie Sara James zalicza się do ścisłej czołówki najpopularniejszych wykonawców na rodzimym rynku muzycznym. Zgromadziła wokół siebie wierne grono odbiorców nie tylko w Polsce, ale również daleko poza jej granicami. Przełomowym momentem okazał się rok 2022, kiedy to pojawiła się na scenie popularnego programu "America’s Got Talent" w Stanach Zjednoczonych. Wykonała tam brawurowo jeden z utworów Billie Eilish i wywołała szczery zachwyt amerykańskiego jury, wliczając w to bardzo wymagającego Simona Cowella.

Zobacz również: Sara James zszokowała nowym wizerunkiem. To, co zrobiła z brwiami, to dopiero początek

Sara James zorganizowała osiemnastkę z japońskim motywem

Piosenkarka mogła niedawno celebrować niezwykle ważne wydarzenie w swoim życiu prywatnym. Dokładnie dziesiątego czerwca wokalistka oficjalnie osiągnęła pełnoletność. Gwiazda bardzo czekała na ten wyjątkowy moment i od wielu dni publikowała na swoim instagramowym profilu materiały zapowiadające wielkie świętowanie. W dniu samego jubileuszu pochwaliła się relacją z hucznej zabawy, podczas której dominowały bardzo wyraźne japońskie akcenty oraz różowe dekoracje.

I can’t believe I’m 18 yall. Mam takie poczucie jakbym czekała na ten moment od zawsze, a teraz kiedy to już się wydarzyło czuję się jakoś nierealnie. I’m so grateful for all the people I have around me. Tak cudownie było zobaczyć Was wszystkich razem, dziękuję. Jak ktoś mnie zna to wie, że od zawsze miałam fazę na wszystko co różowe i japońskie sooo obv urodzinki fully in japanese style - napisała w opisie piosenkarka.

Solenizantka złożyła również wyrazy wdzięczności ekipie odpowiedzialnej za przygotowanie zaplecza gastronomicznego. Na samym końcu swojego obszernego wpisu na Instagramie piosenkarka dodała podsumowujące zdanie „Dziś mam urodziny i rozpoczynam nowy rozdział”. Pod opublikowanym postem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo serdecznych komentarzy z gratulacjami, które przesyłali zarówno wierni fani, jak i najbliższa rodzina oraz zaprzyjaźnione osoby ze świata show-biznesu.

Zobacz również: Sara James odpoczywa po maturze. 18-letnia piosenkarka opublikowała zdjęcia z basenu

31

Sonda Sara James - lubisz tę wokalistkę? Tak, jest niesłychanie utalentowana Nie za bardzo Nie mam zdania