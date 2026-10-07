Gwiazdy na premierze filmu "Czas, który nie nadszedł". Vanessa Aleksander skradła show odważną kreacją

Agata Kulesza jako główna gwiazda w filmie "Czas, który nie nadszedł"

W środę, 7 października odbyła się długo wyczekiwana premiera pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Julii Rogowskiej. O tym intrygującym projekcie kinowym dyskutowano w branży niezwykle żywiołowo już od wielu miesięcy.

W centrum fabuły znajduje się Sara, grana przez znakomitą Agatę Kuleszę. Ze względu na stanowczą odmowę udziału w procedurach powstrzymujących starzenie, bohaterka zostaje zepchnięta na absolutny margines społeczny.

Akcja toczy się w dystopijnych realiach bezwzględnie gloryfikujących uległość i wieczną młodość. Bunt bohaterki ma wymiar heroiczny, ale niesie za sobą bezlitosne odrzucenie. Po latach kobieta niespodziewanie spotyka swoją dawną miłość, Oskara, w którego wcielił się Dobromir Dymecki, przez co musi stawić czoła dramatycznym konsekwencjom podjętych w przeszłości decyzji.

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Czerń na czerwonym dywanie. Vanessa Aleksander zachwyciła dekoltem

Filmowe wydarzenie zgromadziło przed obiektywami aparatów liczne gwiazdy rodzimego show-biznesu. W kwestii ubioru królowała tego dnia czerń, którą wybrała również główna bohaterka wieczoru. Agata Kulesza zaprezentowała niezwykle elegancki komplet, składający się z błyszczącej koszuli oraz bardzo szerokich spodni.

W identycznej tonacji kolorystycznej na imprezie pojawiła się Vanessa Aleksander, jednak jej ubiór miał zdecydowanie bardziej odważny charakter. Młoda gwiazda połączyła klasyczne, ciemne spodnie z wyrazistym, asymetrycznym topem z głębokim wycięciem.

Zdecydowanie bardziej zachowawcze i sprawdzone rozwiązanie modowe zaprezentował Maciej Musiał. Popularny aktor przyjechał na uroczysty pokaz w tradycyjnym, klasycznym garniturze.

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Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Rodzinka.pl". Kogo grała Olga Kalicka, a kogo Agata Kulesza? Pytanie 1 z 11 W czyją rolę wcielał się Adam Zdrójkowski? Kacpra Boskiego Tomka Boskiego Kubę Boskiego Następne pytanie