Wszyscy goście Dawida Podsiadły na stadionach. Kto wystąpił na Obrotowym Tour 2026?

Kto wystąpił na Obrotowym Tour 2026?

Obrotowy Tour 2026 to trasa koncertowa, którą żyła cała Polska. Na przełomie wiosny i lata Dawid Podsiadło wystąpił na największych stadionach w kraju. Łącznie było to 6 wyjątkowych show. Publiczność usłyszała m.in. takie przeboje jak "Małomiasteczkowy", "Trofea", "Pastempomat", "Najnowszy klip", "To co masz ty", "Trójkąty i Kwadraty", "Nie ma fal", "W dobrą stronę" i "I Ciebie też, bardzo". Każdy koncert w ramach Obrotowego Tour był jednak inny, ponieważ pojawiali się inni goście. Najgłośniejszym był Sobel, który pojawił się już podczas pierwszych koncertów w Chorzowie. Dużo się o tym mówiło, ponieważ artysta razem z Dawidem Podsiadłą ogłosił premierę wspólnej płyty, która ukaże się w ramach festiwalu ZORZA 2027. Najwięcej zaproszonych artystów było w Warszawie, gdzie odbył się wielki finał trasy. Byli to m.in. artyści, którzy nagrywali z Dawidem utwory w ramach Męskiego Grania. Był też Dominik, który na WOŚP wylicytował występ na PGE Narodowym, a także Daniel Godson, który został supportem finałowego koncertu dzięki wygranej w konkursie FNOMN na ZORZY 2025.

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Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

Goście na Obrotowym Tour 2026. Pełna lista

Kogo Dawid Podsiadło zaprosił na tegoroczną stadionową trasę koncertową? Oto wszyscy artyści, którzy jako goście pojawili się na Obrotowym Tour 2026.

CHORZÓW

Artur Rojek

Sobel

Kacperczyk

Kukon

POZNAŃ

Zalia

Oki

GDAŃSK

Sokół

Vito Bambino

WARSZAWA

Kaśka Sochacka

Pezet

Daria Zawiałow

Vito Bambino

PRO8L3M

Kortez

Krzysztof Zalewski

Dominik (WOŚP)

Daniel Godson

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