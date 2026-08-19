Sofi zaskoczona rozwodem Dominiki Rybak. Ukochana Wojtka Goli komentuje

Rozwód Dominiki Rybak i Adriana Radzińskiego zaskoczył wszystkich fanów influencerki, zwyciężczyni ostatniej edycji "Królowej przetrwania". Gwiazda internetu potwierdziła rozstanie z mężem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tak, drodzy państwo, życie moje to pasmo nieustającego podejmowania decyzji. Ostatnio, jakiś czas temu, się rozstaliśmy - poinformowała wielbicieli w opublikowanym nagraniu, kładąc kres pojawiającym się plotkom.

23-letnia influencerka podkreśliła, że choć małżeństwo nie przetrwało próby czasu, to wcale nie żałuje decyzji o ślubie w tak młodym wieku.

Czy warto było brać ślub w tak młodym wieku? I tak, i nie. Wychodzę z założenia, że skoro w danym momencie danego życia uważałam tę, a nie inną decyzję za słuszną, to znaczy, że wtedy była ona słuszna - uargumentowała.

Dominika Rybak ma nowego partnera? Skomentowała

W podcaście "Szalony Tańcula" pojawiły się informacje, jakoby Rybak miała spotykać się obecnie z innym zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą. Zwyciężczyni "Królowej przetrwania" odniosła się do tych plotek.

Widzowie, wysyłacie mi naprawdę ciężko popi***ne, z du*y wyjęte i niepodobne informacje na mój temat, które gdzieś sobie krążą po przestrzeni internetowej, obrzydliwe do tego stopnia, że zaraz się utopię w swoich własnych rzy*ach. Biorąc pod uwagę abstrakcję tej sytuacji, ja po prostu trochę nie ogarniam, co się dzieje. Nie chcę w to żaden sposób brnąć. Wiem, że patrząc w ogóle na kierunek, w jakim to wszystko zmierza i tak dalej - mogę się spodziewać, że wszystko, co teraz powiem, może zostać w jakikolwiek sposób obrócone na moją niekorzyść. Gdzie ja jedyne, co mogę wam powiedzieć, to że w żaden możliwy, dostępny dla ludzkości sposób nie identyfikuję się z tym ścierwem i nie zamierzam - podsumowała.

ESKA Story #2 - Julia Żugaj i GirlZ

Sofi, dziewczyna Wojtka Goli, komentuje rozwód Rybak

Sofi, koleżanka Rybak z "Królowej przetrwania", przyznała, że widziała oświadczenie 23-latki, jednak nie miała czasu wgłębić się w temat.

- Widziałam jakiś jeden artykuł, ale nie wgłębiałam się w to - poinformowała w rozmowie z Eska.pl.

Ukochana Wojtka Goli przyznała natomiast, że była mocno zaskoczona takim obrotem spraw.

- Jak zareagowałam? No, zszokowałam się - dodała

Dopytana, z kim utrzymuje kontakt po zakończeniu emisji programu, 22-latka była bardzo tajemnicza.

- Ze wszystkimi po trochu mamy kontakt, oprócz... no, niektórych dziewczyn.

Jak podejrzewacie - kogo miała na myśli?