Karolina Czarnecka zasłynęła dzięki "Hera koka hasz LSD". Co robi dzisiaj i jak wygląda?

W 2014 roku Polska oszalała na punkcie utworu "Hera koka hasz LSD", który 25-letnia wówczas Karolina Czarnecka wykonała podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Artystka z dnia na dzień stała się rozpoznawalna w całym kraju.

Ten nagły sukces, choć mógłby stać się pułapką "artysty jednego hitu", dla niej okazał się ostatecznie trampoliną do rozwijania wielowymiarowej kariery. Po drodze zmierzyła się jednak z własnymi demonami.

Karolina Czarnecka - "Hera koka hasz LSD". Minęło już dwanaście lat

Choć wielu może się wydawać, że przełomowa dla artystki piosenka "Hera koka hasz LSD" była oryginalnym dziełem, w rzeczywistości jest to cover. Na potrzeby Przeglądu Piosenki Aktorskiej 2014 we Wrocławiu dla Karoliny Czarneckiej powstała polska wersja utworu "Heroine and Cocaine" z repertuaru zespołu The Tiger Lillies.

Wykonanie na festiwalu stało się prawdziwym fenomenem polskiego Internetu. Niektórzy uważają wręcz "Herę" za pierwszy muzyczny viral w erze mediów społecznościowych, jeśli chodzi o artystów z Polski. Nagranie z występu na antenie TVP Kultura, które telewizja publiczna opublikowała potem w serwisie YouTube, zgromadziło do dziś 18 mln odsłon, a o 3 mln więcej wyświetleń ma zrealizowany cztery lata później teledysk.

"Współczesna wiedźma". Tak dziś o sobie mówi artystka

W 2024 roku wykonawczyni kultowego utworu z zakazanymi substancjami w tytule wyznała, że sama zmagała się z uzależnieniem od używek, w tym tych nielegalnych. Karolina Czarnecka stanęła jednak na nogi. Nie pozwoliła słabościom popsuć jej ambitnych planów na karierę. "Hera koka hasz LSD" trafiło w 2014 roku na jej debiutancką EP-kę "Córka", a dziś artystka promuje krążek "Matka".

Sama urodziła bowiem córeczkę, Józefinę. Poza rolą mamy Karolina Czarnecka zajmuje się szeroko pojętą sztuką w różnych dziedzinach, a szczególne znaczenie w jej twórczości mają kobiety. Jest zresztą inicjatorką podcastu "CÓRY".

Współczesna wiedźma i czuła feministka. Artystka muzyczna, aktorka, performerka, reżyserka, songwriterka - pisze Czarnecka o samej sobie na kanale na YouTube.

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Czym zajmuje się Karolina Czarnecka? Single, występy, Eurowizja

Album "Matka" ukazał się pod koniec 2025 roku, a od tamtej pory artystka wydała także szereg singli. Jednym z utworów w najświeższej dyskografii jest "Jedna chwila" we współpracy z formacją brutto skład. Propozycja dostała się do polskich preselekcji do Eurowizji 2026, ale tuż przed ogłoszeniem stawki Karolina Czarnecka poinformowała o rezygnacji z udziału z powodu wyznawanych wartości, zapewne w związku z dalszym udziałem reprezentacji Izraela w imprezie.

Ostatnio artystka była gościnią Olsztyn Green Festival, a jej najnowszy singiel "Offline (soft)" ukazał się 7 sierpnia i jest nową wersją piosenki z początku 2025 roku.

- Natura zamiast ekranu. Cisza zamiast powiadomień. „Offline (soft)” to nowa, akustyczna odsłona jednego z najbardziej wyrazistych utworów Karoliny Czarneckiej. Delikatna aranżacja odsłania jego najbardziej intymną warstwę - tęsknotę za byciem naprawdę obecnym, poza szumem informacji, poza nieustannym połączeniem, bliżej natury i samej siebie - czytamy.

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