Orkiestra Męskiego Grania 2026 wystąpiła po raz pierwszy! Oto, jakie utwory zagrała

Oto nadszedł ten niezwykle wyczekiwany przez wszystkich czas - mamy wakacje! Zakończenie roku szkolnego i oficjalny start wolnego miało miejsce w piątek 26 czerwca i dokładnie tego samego dnia rozpoczęło się tegoroczne Męskie Granie. Śladem poprzednich już kilku edycji, tym razem lubiana trasa nie zakończyła się, a rozpoczęła w Żywcu.

Pierwszy dzień to chociażby zaprezentowanie na żywo po raz pierwszy nowej odsłony projektu "Męskie Granie Przestawia". Tym razem w jego ramach ma miejsce pokaz 'PRO8L3M gra KAZIKA', kiedy to duet bierze na warsztat utwory z repertuaru Kazika Staszewskiego i poddaje je autorskiej reinterpretacji. KULT odpowiada na to koncertem, w którym wybrzmiewają największe utwory zespołu.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Jasny

Co gra tegoroczna Orkiestra Męskiego Grania? Lista utworów

Drugi dzień pierwszego weekendu trasy zamyka zaś, już tradycyjnie, występ Orkiestry Męskiego Grania. Przypominamy, że w tym roku na jej czele stoją Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Trio zaprezentowało się po raz pierwszy za sprawą hymnu Nareszcie, zaskoczyło jednak, wydając kilka tygodni później, po raz pierwszy w historii Męskiego Grania, drugi singiel, Tańczę.

Które zaś kompozycje z klasyki polskiej muzyki, niezależnie od gatunków, tegoroczna Orkiestra Męskiego Grania gra w ramach swojego setu? Jak wskazuje strona setlist.fm, na liście utworów dominują klasyki polskiego rocka, jak Urke grupy Wilki, Tańcz głupia, tańcz Lady Pank, Ale wkoło jest wesoło Perfectu, Kocham Cię, Kochanie Moje Maanamu, Sen Edyty Bartosiewicz, Kiedy powiem sobie dość O.N.A., Telefony Republiki czy Jak malowany ptak grupy Dżem.

Zobacz zdjęcia z ubiegłorocznego finału Męskiego Grania w Warszawie:

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Orkiestra Męskie Granie 2026 - setlista (według portalu setlist.fm)

Słodkiego, miłego życia (Kombi cover) Urke (Wilki cover) Tańcz głupia, tańcz (Lady Pank cover) Kocham Cię, Kochanie moje (Maanam cover) Ale wkoło jest wesoło (Perfect cover) Tyle słońca w całym mieście (Anna Jantar cover) Mój Przyjacielu (Krzysztof Krawczyk cover) Sen (Edyta Bartosiewicz cover) Kiedy powiem sobie dość (O.N.A. cover) Nasz Disneyland (Papa Dance cover) Telefony (Republika cover) Jak malowany ptak (Dżem cover) Tańczę Nareszcie

Publiczność zachwycona tegoroczną Orkiestrą Męskiego Grania!

W mediach społecznościowych Męskiego Grania, pod nagraniem z fragmentem występu Orkiestry, z miejsca pojawiła się lawina komentarzy. W tych dominują niezwykle pozytywne głosy, pełne zachwytu na formą, energią muzyków i wykonywanymi utworami.

W 2026 roku Męskie Granie odwiedzi jeszcze:

Poznań (10 i 11 lipca, Park Cytadela)

Gdańsk (17 i 18 lipca, Polsat Plus Arena)

Wrocław (31 lipca i 1 sierpnia, Pola Marsowe)

Kraków (7 i 8 sierpnia, Muzeum Lotnictwa)

Warszawę (21 i 22 sierpnia, Lotnisko Bemowo)

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