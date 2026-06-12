Oki wydał piosenkę z Dawidem Podsiadło. "Bluza taty" to duet roku?

Spis treści
Oki zaskoczył duetem z Dawidem Podsiadło
Oki w ostatnim czasie serwuje wiele nowości muzycznych. Jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce powoli przygotowuje fanów na premierę nowej płyty pod tytułem "Reklamacja'47" i odsłania kolejne elementy krążka. Niedawno słuchacze cieszyli się premierą utworu "jeszcze raz?". Razem z nim na tych kawałku występują Ewa Farna, Otso i Young Igi. Teraz Oki przygotował jeszcze większą bombę. 11 czerwca wieczorem kompletnie niespodziewanie poinformował swoich odbiorców, że o północy w serwisach streamingowych pojawi się jego duet z Dawidem Podsiadło! Punktualnie o godzinie 0:00 poznaliśmy utwór "Bluza taty".
ZOBACZ TAKŻE: Dawid Podsiadło i Sobel wydają razem płytę! Artyści ogłosili sensacyjną współpracę
"Reklamacja'47" - nowy album Okiego
"Reklamacja'47" to nowa płyta Okiego, która wydawana jest w wyjątkowy sposób. Artysta wydaje utwory pojedynczo. Na razie znamy 17 kawałków, a wszystkich będzie 22. Krążek zostanie podzielony na cztery części. Tracklista wygląda następująco:
Płyta 1
- "my love" ft. mgk
- "nobodylovesu"
- "shoota!!!"
- "ile byś dał?"
Płyta 2
- "jeszcze raz?" feat. Ewa Farna, Young Igi, Otsochodzi
- "bby blue"
- "pierwszy cash"
- "w razie w" feat. Sobel
Płyta 3
- "znasz mnie?"
- "goat/simp"
- "bro"
- "cyprus freestyle"
- "krzycz dla mnie"
- "nić już nie będzie jak kiedyś ehh..."
- "w razie w pt.2"
Płyta 4
- "bluza taty" feat. Dawid Podsiadło
- ?
- ??
- ???
- ????
- ?????
- "szary blok" feat. Sobel, bvdy47
Współprace Dawida Podsiadło
Nie tylko Oki, ale też Dawid Podsiadło zaskakuje duetami. "Bluza taty" to tylko jedna z jego ostatnich niespodzianek. Ostatnio artysta ogłosił, że przygotowuje wspólną płytę z Sobelem. Będzie to projekt w ramach drugiej edycji festiwalu ZORZA.