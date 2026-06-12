Oki wydał piosenkę z Dawidem Podsiadło. "Bluza taty" to duet roku?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-12 15:17

Oki zaskoczył fanów kolejną współpracą. Niedawno zupełnie niespodziewanie wydał utwór razem z Ewą Farną. Teraz postawił na inną wielką gwiazdę polskiego popu. 12 czerwca ukazała się piosenka "Bluza taty" - duet Okiego z Dawidem Podsiadło! Tym samym znamy już niemal całą tracklistę nowego albumu rapera.

Oki zaskoczył duetem z Dawidem Podsiadło

Oki w ostatnim czasie serwuje wiele nowości muzycznych. Jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce powoli przygotowuje fanów na premierę nowej płyty pod tytułem "Reklamacja'47" i odsłania kolejne elementy krążka. Niedawno słuchacze cieszyli się premierą utworu "jeszcze raz?". Razem z nim na tych kawałku występują Ewa Farna, Otso i Young Igi. Teraz Oki przygotował jeszcze większą bombę. 11 czerwca wieczorem kompletnie niespodziewanie poinformował swoich odbiorców, że o północy w serwisach streamingowych pojawi się jego duet z Dawidem Podsiadło! Punktualnie o godzinie 0:00 poznaliśmy utwór "Bluza taty"

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"Reklamacja'47" - nowy album Okiego

"Reklamacja'47" to nowa płyta Okiego, która wydawana jest w wyjątkowy sposób. Artysta wydaje utwory pojedynczo. Na razie znamy 17 kawałków, a wszystkich będzie 22. Krążek zostanie podzielony na cztery części. Tracklista wygląda następująco:

Płyta 1

  1. "my love" ft. mgk
  2. "nobodylovesu"
  3. "shoota!!!"
  4. "ile byś dał?"

Płyta 2

  1. "jeszcze raz?" feat. Ewa Farna, Young Igi, Otsochodzi
  2. "bby blue"
  3. "pierwszy cash"
  4. "w razie w" feat. Sobel

Płyta 3

  1. "znasz mnie?"
  2. "goat/simp"
  3. "bro"
  4. "cyprus freestyle"
  5. "krzycz dla mnie"
  6. "nić już nie będzie jak kiedyś ehh..."
  7. "w razie w pt.2"

Płyta 4

  1. "bluza taty" feat. Dawid Podsiadło
  2. ?
  3. ??
  4. ???
  5. ????
  6. ?????
  7. "szary blok" feat. Sobel, bvdy47

Współprace Dawida Podsiadło

Nie tylko Oki, ale też Dawid Podsiadło zaskakuje duetami. "Bluza taty" to tylko jedna z jego ostatnich niespodzianek. Ostatnio artysta ogłosił, że przygotowuje wspólną płytę z Sobelem. Będzie to projekt w ramach drugiej edycji festiwalu ZORZA

Oki i Dawid Podsiadło
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