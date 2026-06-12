Oki wydał piosenkę z Dawidem Podsiadło. "Bluza taty" to duet roku?

Oki zaskoczył duetem z Dawidem Podsiadło

Oki w ostatnim czasie serwuje wiele nowości muzycznych. Jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce powoli przygotowuje fanów na premierę nowej płyty pod tytułem "Reklamacja'47" i odsłania kolejne elementy krążka. Niedawno słuchacze cieszyli się premierą utworu "jeszcze raz?". Razem z nim na tych kawałku występują Ewa Farna, Otso i Young Igi. Teraz Oki przygotował jeszcze większą bombę. 11 czerwca wieczorem kompletnie niespodziewanie poinformował swoich odbiorców, że o północy w serwisach streamingowych pojawi się jego duet z Dawidem Podsiadło! Punktualnie o godzinie 0:00 poznaliśmy utwór "Bluza taty".

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"Reklamacja'47" - nowy album Okiego

"Reklamacja'47" to nowa płyta Okiego, która wydawana jest w wyjątkowy sposób. Artysta wydaje utwory pojedynczo. Na razie znamy 17 kawałków, a wszystkich będzie 22. Krążek zostanie podzielony na cztery części. Tracklista wygląda następująco:

Płyta 1

"my love" ft. mgk "nobodylovesu" "shoota!!!" "ile byś dał?"

Płyta 2

"jeszcze raz?" feat. Ewa Farna, Young Igi, Otsochodzi "bby blue" "pierwszy cash" "w razie w" feat. Sobel

Płyta 3

"znasz mnie?" "goat/simp" "bro" "cyprus freestyle" "krzycz dla mnie" "nić już nie będzie jak kiedyś ehh..." "w razie w pt.2"

Płyta 4

"bluza taty" feat. Dawid Podsiadło ? ?? ??? ???? ????? "szary blok" feat. Sobel, bvdy47

Współprace Dawida Podsiadło

Nie tylko Oki, ale też Dawid Podsiadło zaskakuje duetami. "Bluza taty" to tylko jedna z jego ostatnich niespodzianek. Ostatnio artysta ogłosił, że przygotowuje wspólną płytę z Sobelem. Będzie to projekt w ramach drugiej edycji festiwalu ZORZA.