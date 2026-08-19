ME siatkarek. Polki rozpoczynają walkę o upragniony medal

Historia medali polskich siatkarek w ME

W 2003 roku Polki na mistrzostwach Europy w Turcji, w Ankarze, wywalczyły pierwszy w historii złoty medal. Dwa lata później w Chorwacji udało im się obronić tytuł, a po raz ostatni na podium stanęły w 2009 roku w Łodzi, zajmując trzecie miejsce.

Siedem lat temu w Ankarze miały szansę na medal, ale ostatecznie zajęły czwartą lokatę. Obecnie, po 17 latach od ostatniego sukcesu, stają przed realną szansą walki o podium. Głównymi faworytkami turnieju są mistrzynie olimpijskie i świata Włoszki oraz broniące tytułu Turczynki. Zwycięzca zapewni sobie prawo startu w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.

Z kim Polki zagrają w fazie grupowej?

Tegoroczny czempionat Starego Kontynentu startuje w piątek w czterech krajach: Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. W turnieju rywalizować będą 24 drużyny, a debiutantem jest reprezentacja Czarnogóry. Polki znalazły się w stosunkowo łatwej grupie. Faworytkami do zajęcia pierwszego miejsca są grające przed własną publicznością Turczynki.

Podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z gospodyniami na zakończenie pierwszej fazy - 28 sierpnia. Wcześniej zagrają z Węgrami (22.08), Łotwą (24.08) i Słowenią (25.08). W poprzednich mistrzostwach pokonały Węgry i Słowenię. Wymagającym rywalem mogą być również Niemki (27.08), z którymi Polki ostatnio wygrywały, choć mecze te były zacięte.

Przebudowa kadry przed ME siatkarek

W 1/8 finału rywalkami będą drużyny z grupy C grającej w Baku: Holandia, Belgia, Azerbejdżan, Hiszpania, Portugalia lub Rumunia. Najmocniejszą reprezentacją w tym zestawieniu wydaje się Holandia, która może być rywalem Polek w ćwierćfinale. W przypadku awansu biało-czerwone unikną podróży, gdyż do końca turnieju rywalizować będą w Stambule. Zawody potrwają do 6 września.

Brak awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów pozwolił zawodniczkom na dłuższą regenerację i wcześniejsze rozpoczęcie przygotowań. Reprezentacja przeszła przebudowę - kilka zawodniczek zrezygnowało z gry, a Agnieszka Korneluk zakończyła karierę. W kadrze jest aż osiem debiutantek w mistrzostwach Europy. Polska zagra w mistrzostwach Europy po raz 33., będąc pod tym względem rekordzistą.