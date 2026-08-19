Anastazja Kuś wróciła do Polski i od razu zachwyciła w TV! Jej mama też przykuła uwagę

Zarówno Anastazja Kuś, jak i jej mama Alicja Kuś, która dba o sprawy zawodowe córki, mają za sobą intensywny czas związany z dużymi imprezami sportowymi. Dziewiętnastolatka wzięła udział w młodzieżowych mistrzostwach świata w USA, gdzie wywalczyła złoto w kategorii U20, a następnie pobiegła w polskiej sztafecie 4x400 metrów podczas seniorskich mistrzostw Europy w Birmingham. Panie przyleciały do Polski w poniedziałek, 17 sierpnia, a mimo to już kolejnego dnia stawiły się w studiu telewizyjnym!

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Stylizacje Anastazji Kuś i Alicji Kuś w Dzień Dobry TVN przykuły uwagę

Obie kobiety udowodniły kolejny raz, że oprócz sportowych strojów, znakomicie czują się w bardziej swobodnych ubraniach. Młoda lekkoatletka założyła długą, białą i przylegającą sukienkę zwiewną jedynie na dole, natomiast jej mama zaprezentowała się w krótkich szortach podkreślających jej efektowną sylwetkę. Obie wyglądały znakomicie, udowadniając przy okazji, że stanowią zgraną drużynę, dbającą o każdy szczegół wizerunku. W telewizji dyskutowano zresztą nie tylko o sporcie.

Alicja Kuś zdecydowanie popiera internetową aktywność swojej córki. Wskazała na przykłady znanych sportowców, że social media są obecnie bardzo ważne.

Przykłady sportowców zagranicznych, najlepszych, topowych, pokazują, że te social media są dosyć ważną, istotną sprawą. Tym bardziej, że chce się być nowoczesnym sportowcem, a nie zaściankowym. Uważam, że Nastka idzie fajnym trendem. Dosyć dobrze jej to wychodzi. Nie nadwyręża siebie, ponieważ jak się coś lubi robić, to to przychodzi z dużą łatwością - tłumaczyła.

Więcej ujęć Anastazji Kuś i jej mamy Alicji można obejrzeć w dołączonej do artykułu galerii zdjęć.