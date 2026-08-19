Nick Kyrgios tymczasowo zawieszony za doping. Jaką substancję wykryto?

Początek kary i oświadczenie zawodnika

Tymczasowe zawieszenie Nicka Kyrgiosa obowiązuje od 4 sierpnia 2026 roku. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) potwierdziła ten fakt w środę, podkreślając jednocześnie, że australijski tenisista ma pełne prawo odwołać się od podjętej decyzji. Sprawa dotyczy pozytywnego wyniku testu na obecność kokainy.

Sam 31-letni zawodnik nie unikał odpowiedzialności. Potwierdził on oficjalnie informacje o wpadce dopingowej za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Jego oświadczenie było bezpośrednie i jednoznacznie wskazywało na przyjęcie winy za zaistniałą sytuację.

„Chciałem, żebyście najpierw usłyszeli to ode mnie. Niedawno oblałem test antydopingowy na Majorce na obecność kokainy. Popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność” – napisał Kyrgios.

Kiedy pobrano próbkę z zakazaną substancją?

Jak wynika z oświadczenia wydanego przez ITIA, feralna próbka została pobrana 22 czerwca 2026 roku. Miało to miejsce w Hiszpanii podczas rywalizacji w turnieju rangi ATP 250. Laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) wykryło w organizmie finalisty Wimbledonu z 2022 roku benzoiloekgoninę, która jest metabolitem kokainy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Światowej Agencji Antydopingowej, kokaina jest klasyfikowana jako środek pobudzający. Jej stosowanie w trakcie trwania zawodów jest surowo zabronione. W związku z tym Nick Kyrgios musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami swojego czynu.