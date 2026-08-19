Oszustwa internetowe w województwie kujawsko-pomorskim. 35-latka zatrzymana przez policjantów CBZC

Mechanizm oszustw na popularnych portalach sprzedażowych

Kobieta działała na dwa główne sposoby i wykorzystywała do tego konta zarejestrowane na nieprawdziwe dane. W ramach procederu wyszukiwała ciekawe oferty w serwisach sprzedażowych i prosiła o sfinalizowanie transakcji poza systemem aukcyjnym z wysyłką do paczkomatu. Po przesłaniu sfałszowanego potwierdzenia przelewu pokrzywdzeni nadawali towar, a w tym momencie kontakt z kupującą całkowicie się urywał. Podejrzana odpowiadała także za wystawianie przedmiotów, których w rzeczywistości nigdy nie posiadała, i przerywała komunikację zaraz po otrzymaniu wpłaty od klientów.

Zatrzymanie 35-latki w województwie kujawsko-pomorskim

Podejrzana od dłuższego czasu ukrywała się przed organami ścigania oraz dynamicznie zmieniała miejsce pobytu na terenie całego kraju. Funkcjonariusze CBZC zdołali jednak ustalić jej dokładną lokalizację i zatrzymali ją na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie przeszukania wynajmowanego przez nią apartamentu mundurowi zabezpieczyli materiały dowodowe istotne dla dalszego postępowania. Okazało się, że 35-latka była poszukiwana listami gończymi oraz w celu ustalenia miejsca pobytu przez 12 różnych jednostek sądów i prokuratur.

Zarzuty oszustw i tymczasowe aresztowanie podejrzanej

Kobieta usłyszała już zarzuty dotyczące oszustw i została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy. Na obecnym etapie śledztwa straty oszacowano na kwotę przekraczającą 150 000 zł, jednak sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze przewidują, że w wyniku działań kobiety mogło ucierpieć nawet kilkudziesięciu pokrzywdzonych osób. Postępowanie w tej sprawie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz Północ.

Źródło: Policja.pl