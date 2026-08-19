Rozbój w Rzeszowie. Pięć osób zatrzymanych po napadzie na osiedlu Biała

Napad w mieszkaniu na osiedlu Biała

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca 2026 roku w jednym z budynków mieszkalnych na rzeszowskim osiedlu Biała. Z ustaleń śledczych wynika, że do mieszkania pokrzywdzonego wtargnęło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Napastnicy obezwładnili mężczyznę, a następnie kierowali groźby pozbawienia życia pod adresem jego oraz członków jego rodziny. Sprawcy dokonali także kradzieży telefonu komórkowego o wartości 4000 zł, który należał do poszkodowanego.

Działania rzeszowskich policjantów

Po otrzymaniu zgłoszenia o popełnionym przestępstwie sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Policjanci rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości osób, które mogły mieć związek z tym atakiem. Mundurowym udało się odtworzyć przebieg zdarzenia oraz określić sposób, w jaki napastnicy dostali się do wnętrza lokalu. Kolejne etapy postępowania były prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego.

Role poszczególnych osób w zdarzeniu

W toku śledztwa funkcjonariusze ustalili, że bezpośrednimi sprawcami rozboju byli mężczyźni w wieku 39 i 44 lat. Zebrane informacje wskazują, że działali oni na zlecenie 35-latka, który według śledczych był organizatorem całego zajścia. Policjanci zidentyfikowali również drugiego 35-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za dowiezienie napastników na miejsce zdarzenia. W sprawę zamieszana była także 33-letnia kobieta, która według ustaleń policji miała związek z tym przestępstwem.

Areszty i dozory policyjne

Zgromadzony przez mundurowych materiał dowodowy trafił do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Na jego podstawie Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 39-latka, 44-latka oraz 35-letniego kierowcy. Z kolei 33-letnia kobieta oraz 35-letni organizator zostali objęci przez prokuratora wolnościowymi środkami zapobiegawczymi w formie dozoru policyjnego.

Źródło: Policja.pl