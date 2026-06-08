Dawid Podsiadło i Sobel wydają razem płytę! Artyści ogłosili sensacyjną współpracę

Dawid Podsiadło i Sobel razem na Zorzy 2027
Dawid Podsiadło i Sobel po wspólnym występie w Chorzowie ujawnili, że ich planowana płyta będzie pierwszym projektem przyszłorocznej edycji festiwalu Zorza 2027. Ten zaskakujący duet muzyczny to pierwsze spotkanie tej dwójki. Wpisuje się on idealnie w ideę festiwalu, w którego centrum znajdują się premierowe współprace, autorskie projekty tworzone specjalnie na tę okazję oraz nieoczywiste połączenia artystów, których nie można zobaczyć nigdzie indziej. To format oparty na unikalności: zamiast powtarzalnych line-upów stawia na wydarzenia przygotowywane wyłącznie dla festiwalowej publiczności. Premierowa edycja zgromadziła blisko 400 tysięcy uczestników w sześciu miastach w całej Polsce i była największym tego typu wydarzeniem w kraju.
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Dawid Podsiadło o współpracy z Soblem
Dawid Podsiadło nie kryje ekscytacji z powodu nadchodzącego projektu. Jak mówi:
Myślałem od paru lat, że jeśli mógłbym zrobić wspólny materiał z młodym pokoleniem, to że chciałbym go zrobić z Soblem. Jego muzykalność, pewność siebie, charyzma, oddanie muzyce mnie zachwyca, ujmuje i inspiruje, nie mogę doczekać się jak będziemy wykręcać razem bangery, którymi postaramy się szczodrze Was obrzucić, dziękuję Szymon, bawcie się razem z nami na Zorzy 2027.
Sobel: "chcę stworzyć płytę na lata"
Równie entuzjastycznie do projektu podchodzi Sobel. Artysta podkreśla wyjątkowość tej współpracy:
Cross ze mną to jeden z jego największych „wybryków” w karierze i jestem tym turbo zajarany. Nie wiem jakie są plany Dawida na przyszłość, ale chciałbym to połączenie wykorzystać w taki sposób, aby nikt nie był w stanie tego powtórzyć. Od lat kocham Dawida jako artystę i go obserwuję. Nie wiedziałem, kiedy dojdzie do takiego projektu, ale od lat myślałem w jaki sposób wykorzystam jego potencjał, aby stworzyć płytę na lata. Pamiętam, jak dotknęła mnie jego pierwsza wiadomość, którą napisał do mnie po albumie "W związku z muzyką". To jedna z osób, które doskonale rozumieją, ile pracy trzeba włożyć, by stworzyć ponadczasowy album. Dawid, wybacz, że w taki sposób Ci to mówię, ale naprawdę bardzo dużo pracy przed nami.