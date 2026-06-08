Dawid Podsiadło i Sobel wydają razem płytę! Artyści ogłosili sensacyjną współpracę

Dawid Podsiadło i Sobel razem na Zorzy 2027

Dawid Podsiadło i Sobel po wspólnym występie w Chorzowie ujawnili, że ich planowana płyta będzie pierwszym projektem przyszłorocznej edycji festiwalu Zorza 2027. Ten zaskakujący duet muzyczny to pierwsze spotkanie tej dwójki. Wpisuje się on idealnie w ideę festiwalu, w którego centrum znajdują się premierowe współprace, autorskie projekty tworzone specjalnie na tę okazję oraz nieoczywiste połączenia artystów, których nie można zobaczyć nigdzie indziej. To format oparty na unikalności: zamiast powtarzalnych line-upów stawia na wydarzenia przygotowywane wyłącznie dla festiwalowej publiczności. Premierowa edycja zgromadziła blisko 400 tysięcy uczestników w sześciu miastach w całej Polsce i była największym tego typu wydarzeniem w kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Dawid Podsiadło ogłosił pierwsze szczegóły festiwalu Zorza 2027! Co z biletami?

Dawid Podsiadło nie jest już singlem. Spotkał kobietę swoich marzeń

Dawid Podsiadło o współpracy z Soblem

Dawid Podsiadło nie kryje ekscytacji z powodu nadchodzącego projektu. Jak mówi:

Myślałem od paru lat, że jeśli mógłbym zrobić wspólny materiał z młodym pokoleniem, to że chciałbym go zrobić z Soblem. Jego muzykalność, pewność siebie, charyzma, oddanie muzyce mnie zachwyca, ujmuje i inspiruje, nie mogę doczekać się jak będziemy wykręcać razem bangery, którymi postaramy się szczodrze Was obrzucić, dziękuję Szymon, bawcie się razem z nami na Zorzy 2027.

11

Sobel: "chcę stworzyć płytę na lata"

Równie entuzjastycznie do projektu podchodzi Sobel. Artysta podkreśla wyjątkowość tej współpracy: