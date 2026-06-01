Wielka Aukcja Charytatywna u Omeny Mensah. Wylicytowano miliony złotych w otoczeniu luksusu

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska pobili rekord na Gali Top Charity

Inicjatywa organizowana przez byłą prezenterkę pogody Omenę Mensah oraz jej męża, przedsiębiorcę Rafała Brzoskę, regularnie przyciąga najważniejsze postaci z branży rozrywkowej i korporacyjnej. Coroczna uroczystość zyskała miano jednego z najważniejszych eventów dobroczynnych w naszym kraju, a jej niezmiennym celem pozostaje gromadzenie potężnych funduszy na pomoc potrzebującym.

Głównym punktem wieczoru jest zawsze licytacja unikatowych przedmiotów, rzadkich dzieł malarskich oraz ekskluzywnych spotkań ze znanymi ludźmi. Poprzednia edycja przyniosła imponujące 28 milionów złotych, które szef InPostu zgodnie ze swoim zwyczajem po prostu podwoił, jednak tegoroczny wynik znacząco przebił ten ogromny sukces.

Piąta, jubileuszowa edycja tego elitarnego spotkania odbyła się pod motywem przewodnim „The Magic Kingdom of Asante". Śmietanka towarzyska oraz liderzy biznesowi pojawili się w warszawskim Muzeum Łazienek Królewskich, gdzie podczas intensywnej licytacji zgromadzono łącznie ponad 85 milionów złotych na bezpośrednie wsparcie projektów społecznych.

Tradycyjnie i oficjalnie - mamy kolejny rekord!!! Zebraliśmy ponad 20 milionów EUR w 90 minut! Piąta edycja TOP CHARITY Gala. Ponad 480 przedsiębiorców z całego świata licytowało międzynarodowe dzieła sztuki i wielkie emocje. Z ich licytacji zebrano prawie 10 milionów EUR, które tradycyjnie jak co roku podwoiliśmy z Omenką z prywatnego majątku - napisał na Instagramie zadowolony Rafał Brzoska.

Kulisy imprezy u Omeny Mensah. Goście licytowali spotkanie z Elonem Muskiem

Podsumowując wszystkie pięć edycji wydarzenia, darczyńcy przekazali łącznie niewiarygodne 230 milionów złotych. Podczas ostatniego wieczoru aż 7 milionów złotych zapłacono za tygodniowy wyjazd transformacyjny prowadzony przez trenerkę fitness Ewę Chodakowską, w którym wezmą udział bacznie wyselekcjonowane dwadzieścia par. Dodatkowo monumentalna rzeźba Krzysztofa Renesa zatytułowana „On, Venus, Młodość" została sprzedana za 1,8 miliona złotych, natomiast ekskluzywna podróż do Stanów Zjednoczonych połączona z osobistym spotkaniem z Elonem Muskiem kosztowała zwycięzcę równe 2,5 miliona złotych.

Charytatywny event naturalnie zgromadził plejadę najpopularniejszych polskich celebrytów. Największe zainteresowanie mediów wzbudziła Małgorzata Rozenek-Majdan, która zaprezentowała się w stroju przypominającym afrykańską monarchinię, ubraną w szlachetne materiały i lśniące złoto.

Relacje zamieszczane przez zaproszonych gości w mediach społecznościowych ujawniły niezwykły rozmach organizacyjny całej gali. Sale bankietowe zostały wyposażone w złotą zastawę stołową, drogocenne sztućce oraz ogromne kryształowe żyrandole, a przed samym wejściem na zgromadzonych czekali artyści muzyczni i tancerze cali pomalowani farbami.

Wszystko dopracowane w każdym detalu. Pięknie - zachwycała się na Instagramie Dorota Szelągowska.

