O której godzinie najlepiej jeść kolację? Wcale nie przed 18!

Powszechne przekonanie o konieczności jedzenia kolacji przed 18:00 to utrwalony mit, który ma rzekomo chronić przed tyciem i problemami trawiennymi.

Najnowsze badania naukowe obalają tę zasadę, wskazując, że kluczowy dla zdrowia i metabolizmu jest zupełnie inny czynnik niż konkretna godzina.

Odkryj, jaki odstęp czasu przed snem jest naprawdę istotny i kiedy powinieneś spożywać ostatni posiłek, aby wspierać swoje zdrowie.

Zapewne nie raz słyszeliście, iż kolację powinno się zjeść najpóźniej do godziny 18:00, a po godzinie 20:00 jedzenie czegokolwiek jest kategorycznie zabronione. Powszechne przekonanie o kolacji przed godziną 18:00 opiera się na teorii, że nasz metabolizm zwalnia w godzinach wieczornych i nocnych. Uważa się, że jedzenie po tej godzinie obciąża układ trawienny, prowadzi do gromadzenia się tkanki tłuszczowej, a także zakłóca procesy regeneracyjne organizmu podczas snu. Wiele osób doświadczało niestrawności czy ciężkości po późnym posiłku, co tylko utwierdzało ich w przekonaniu o słuszności tej zasady. Prawda o tym, kiedy powinno spożyć się ostatni posiłek, jest jednak inna.

O tej porze powinno jeść się kolację. Wcale nie przed 18:00

Naukowcy z Uniwersytetu w Barcelonie przeanalizowali dane ponad tysiąca osób, aby sprawdzić, jaki wpływ na organizm ma pora spożywania ostatniego posiłku. Wyniki badań wskazują, że kluczowe znaczenie ma nie konkretna godzina na zegarku, lecz odstęp między kolacją a porą, kiedy kładziemy się spać. Zdaniem badaczy najlepszym rozwiązaniem jest spożycie kolacji około trzech godzin przed położeniem się do łóżka. Taki czas pozwala organizmowi rozpocząć procesy trawienne jeszcze przed snem, dzięki czemu układ pokarmowy nie jest nadmiernie obciążony podczas nocnej regeneracji. Oznacza to, że osoby, które kładą się spać o godzinie 22:00, powinny zjeść kolację około 19:00. Z kolei ci, którzy zasypiają dopiero po północy, nie muszą obawiać się posiłku o 21:00 czy nawet później. W ich przypadku będzie to zgodne z zaleceniami, o ile zachowany zostanie odpowiedni odstęp przed snem. Eksperci podkreślają również, że równie ważny jak pora kolacji jest to, co jemy przed pójściem do łóżka. Wieczorny posiłek powinien być lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć uczucia ciężkości, problemów z zasypianiem czy nocnego dyskomfortu.

Wyniki analiz pokazują więc, że popularna zasada zakazująca jedzenia po godzinie 18:00 nie znajduje potwierdzenia w nauce. Znacznie ważniejsze jest dopasowanie pory kolacji do własnego rytmu dnia i spożycie jej na około trzy godziny przed snem. To właśnie ten nawyk może przynieść więcej korzyści dla zdrowia i jakości odpoczynku niż ścisłe trzymanie się konkretnej godziny.

