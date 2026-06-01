Sezon ślubny 2026: hitem fotobudki AI i audioksięgi dla gości. Allegro sprawdza, jak zmieniają się weselne zwyczaje Polaków

Organizacja wesela coraz częściej przypomina projekt rozpisany na miesiące: przygotowania startują nawet 8–12 miesięcy przed uroczystością i obejmują wiele różnych kategorii. Hitem weselnych zakupów są dziś „instagramowe” dekoracje i rozwiązania tech (np. fotobudki AI czy audioksięgi gości). Tylko w tym sezonie na Allegro sprzedano już ponad 320 tys. weselnych „gadżetów”.

Co na prezent?

Jeszcze 15 lat temu na prezenty weselne wybieraliśmy wyposażenie domu, zastawy czy pościel. Dziś zdecydowanie dominuje koperta. Z badania SW Research dla Allegro1 wynika, że 8 na 10 osób, które były na weselu w ciągu ostatnich trzech lat, wręczyło pieniądze, a 83% respondentów wskazuje je jako najpopularniejszy współczesny prezent weselny. Rośnie także zainteresowanie voucherami i kartami podarunkowymi - obecnie wybiera je około ⅓ badanych. Zwyczajem, od którego odeszliśmy w ostatnich latach, jest wręczanie kwiatów - popularność tego upominku spadła z 46% do 24%.

Zmieniła się nie tylko forma prezentów ślubnych, ale też ich wartość. Aż 8 na 10 respondentów uważa, że są dziś one droższe niż jeszcze kilka lat temu (w tym 42% mówi o wyraźnym wzroście kosztów). Średnia deklarowana kwota przeznaczana na prezent weselny wynosi 1253 zł, a najczęściej wskazywaną kwotą jest 1000 zł (29%). Mniej niż 1000 zł wydaje co trzeci respondent, w tym 15% z nich wybiera kwotę 500 zł. Co dziesiąty badany przeznacza od 2000 do 2999 zł.

Na decyzję o wartości prezentu wpływa przede wszystkim sytuacja finansowa gości (wskazywana na pierwszym miejscu przez 27% respondentów), ale także stopień pokrewieństwa z parą młodą (na drugim miejscu u 19% respondentów). Badani zwracają uwagę również na rolę podczas uroczystości oraz bliskość relacji z nowożeńcami. Z kolei znacznie mniejsze znaczenie ma liczba osób obecnych na weselu, czy sytuacja finansowa organizatorów. Zdecydowana większość badanych (84%) zgadza się, że każdy powinien dać taki prezent, na który może sobie pozwolić, niezależnie od innych czynników.

Projekt: wesele

Przygotowania do wesela na ostatnią chwilę to już przeszłość. Dziś para młoda rozkłada jego organizację na etapy i zaczyna dużo wcześniej niż jeszcze kilka lat temu: jak pokazują dane Allegro, nawet 8-12 miesięcy przed uroczystością. Najpierw zamawiają papeterię i dekoracje, później prezenty dla rodziców czy dodatki dla gości, a bliżej sezonu skupiają się na stylizacjach i detalach związanych z samą uroczystością. Coraz wyraźniej widać też, że decyzje zakupowe są inspirowane trendami obecnymi w mediach społecznościowych, a użytkownicy chcą tworzyć wydarzenia dopasowane do własnego stylu i estetyki. Allegro odpowiada na te potrzeby, oferując dostęp do bardzo szerokiego wyboru produktów w jednym miejscu, od mody i dodatków po dekoracje, papeterię czy prezenty.

Ślub jak z Instagrama

Współczesne śluby i wesela coraz częściej przypominają dopracowane scenografie z Pinteresta, Instagrama czy TikToka. Pary młode szukają inspiracji w social mediach i na ich podstawie tworzą własne moodboardy wymarzonej uroczystości. Liczy się spójny klimat i detale, które budują charakter i atmosferę wydarzenia oraz – co bardzo ważne – dobrze wyglądają na zdjęciach.

Użytkownicy szukają konkretnych elementów: personalizowanych neonów, ścianek do zdjęć, dekoracji z pleksi czy dodatków utrzymanych w jednej estetyce. Balony i kwiaty już nie wystarczą. Potwierdzają to dane Allegro. W tym sezonie w kategorii dekoracji i gadżetów ślubnych sprzedano już ponad 320 tys. produktów.

Jedną z najmocniej rozwijających się kategorii jest technologia eventowa. Wyszukiwania haseł takich jak „audioksięga gości”, „telefon życzeń” czy „wynajem kontentu ślubnego” wzrosły na Allegro o kilkaset procent. Na weselach pojawiają się też nowe rozwiązania, m.in. galerie zdjęć dostępne dla gości po zeskanowaniu kodu QR czy fotobudki wykorzystujące AI do generowania zdjęć w określonym stylu.Zmienia się nawet papeteria ślubna. Zamiast zwykłego zaproszenia para młoda coraz częściej decyduje się na projekty z papieru czerpanego, akrylu i pleksi, a użytkownicy planujący śluby zagraniczne zamawiają personalizowane zawieszki do bagażu czy ślubne „welcome packi”.

Sukienka, a może garnitur?

Sezon weselny tradycyjnie napędza zakupy związane z modą. Na Allegro liczba ofert z sukienkami wieczorowymi przekracza już 70 tys., a sprzedaż tej kategorii wzrosła rok do roku o 21%. Średnia cena sukienki wynosi obecnie 146 zł. Użytkownicy najchętniej wybierają fasony maxi, modele asymetryczne i z marszczeniami. Jednym z najmocniejszych trendów w modzie weselnej na 2026 rok są damskie komplety i garnitury, które stały się alternatywą dla sukienek.Widać też wyraźnie, które kolory dominują w tym sezonie. Użytkownicy najczęściej wybierają róż, niebieski i zieleń, ale popularne są też odcienie beżu i brązu.

Jak ślub, to Allegro

Dane Allegro pokazują, że e-commerce staje się dziś ważnym elementem organizacji ślubów i wesel. Użytkownicy coraz częściej traktują platformę jako miejsce, w którym mogą znaleźć zarówno inspiracje, jak i produkty związane z każdym etapem przygotowań – od dekoracji i prezentów po modę, dodatki i akcesoria dla gości.

1 Badanie „Imprezy i używana elektronika” przeprowadzone metodą CAWI przez SW Research dla Allegro na reprezentatywnej próbie Polaków n=800, marzec 2026

