Domowy sposób na twarde i popękane pięty. Wystarczy 15 minut kąpieli, a będą gładkie

Przesuszony naskórek na stopach to uciążliwa dolegliwość, która potrafi skutecznie zepsuć plany noszenia odkrytego obuwia i wywołuje fizyczny dyskomfort.

Wykorzystanie ogólnodostępnego produktu spożywczego w codziennej pielęgnacji pozwala w mgnieniu oka pozbyć się suchych pięt.

Odpowiednio przygotowana mieszanka przywróci skórze miękkość i doskonale przygotuje stopy na sezon wakacyjny.

Skuteczny sposób na suche pięty. Jak przygotować stopy do sezonu letniego

Zgrubienia i pęknięcia na spodniej części stóp to kłopot wielu osób. Oprócz oczywistych kwestii wizualnych taki stan naskórka generuje nieprzyjemne dolegliwości bólowe, a w najtrudniejszych sytuacjach prowadzi nawet do groźnych infekcji. Trzeba pamiętać o systematycznym złuszczaniu i nawilżaniu tej partii ciała. Skóra w okolicach pięt z natury charakteryzuje się większą grubością, przez co szybciej ulega przesuszeniu i bolesnym uszkodzeniom pod wpływem codziennego ucisku. Zbliżające się wakacje stanowią doskonałą motywację do poprawy kondycji swoich stóp. W walce z nieestetyczną i twardą skórą świetnie sprawdza się zwykły ocet jabłkowy, który skutecznie rozmiękcza problematyczne spody naszych stóp.

Woda z octem jabłkowym na popękane pięty. Pozbądź się twardej skorupy

Kąpiel z dodatkiem tego popularnego produktu działa na zniszczoną skórę niczym profesjonalny zabieg kosmetyczny. Wystarczy przygotować naczynie z dwoma litrami ciepłej wody i dolać do niego pół litra octu jabłkowego. W tak sporządzonej miksturze należy trzymać nogi przez równe 15 minut. Gdy naskórek ulegnie mocnemu zmiękczeniu, trzeba go ostrożnie zetrzeć przy pomocy pumeksu lub specjalnej tarki. Następnie należy dokładnie opłukać stopy pod letnim strumieniem wody i starannie wytrzeć je ręcznikiem. Ważne jest osuszenie przestrzeni między palcami. Ostatni krok to nałożenie solidnej warstwy kosmetyku nawilżającego, maści z dziesięcio- lub trzydziestoprocentowym mocznikiem albo nierafinowanego oleju kokosowego, masła shea bądź oliwy z oliwek. Taki rytuał warto powtarzać dwa lub trzy razy w tygodniu aż do uzyskania zadowalających efektów. Później zabieg można wykonywać raz na tydzień lub dwa w ramach profilaktyki.

Dlaczego ocet jabłkowy zmiękcza zrogowaciałe pięty?

Ten powszechnie stosowany w kuchni produkt wykazuje silne właściwości pielęgnacyjne, które rewelacyjnie radzą sobie ze stwardniałą powłoką na spodzie stóp. Kluczową rolę odgrywa tutaj obecność kwasu octowego, zaliczanego do grupy naturalnych kwasów AHA. Substancja ta błyskawicznie osłabia wiązania pomiędzy martwymi komórkami naskórka, co znacznie ułatwia proces ich mechanicznego ścierania. Regularne stosowanie takich kąpieli skutecznie rozmiękcza najbardziej problematyczne obszary. W rezultacie po usunięciu zrogowaceń powierzchnia stóp odzyskuje dawną gładkość i staje się niezwykle miękka.