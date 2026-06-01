Edyta Pazura chwali się certyfikatem od Ewy Chodakowskiej. Pakiet wylicytowano za 7 milionów złotych

Rekordowa aukcja charytatywna. Edyta Pazura kupuje wyjazd Ewy Chodakowskiej

Pod koniec maja 2026 roku Rafał Brzoska i Omenaa Mensah zorganizowali kolejną edycję wielkiego wydarzenia charytatywnego Top Charity. Inicjatywa zgromadziła najważniejszych przedstawicieli ze świata mediów, sportu oraz wielkich korporacji. Całość przypominała wystawne hollywoodzkie przyjęcie, zupełnie odbiegając od tradycyjnego wyobrażenia o zbiórkach na rzecz potrzebujących. Zgromadzeni goście spacerowali po czerwonym dywanie, natomiast podczas samej aukcji rywalizacja o wystawione przedmioty błyskawicznie podbijała stawki do niewyobrażalnych wręcz sum.

Żona Cezarego Pazury zapłaciła fortunę. Trening Ewy Chodakowskiej hitem wieczoru

Zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudziła propozycja zgłoszona przez najsłynniejszą polską trenerkę fitness. Ewa Chodakowska zaoferowała swój autorski projekt pod nazwą „Tydzień Metamorfozy”. Propozycja obejmowała kompleksowy plan ćwiczeń, specjalistyczną dietę, zabiegi regeneracyjne oraz sesje dbające o równowagę psychiczną. Nie chodziło tutaj o standardowy karnet, ponieważ zwycięzcy licytacji otrzymali zaproszenie na ekskluzywny wyjazd skupiony na pełnej transformacji organizmu.

Walka o ten konkretny przedmiot błyskawicznie nabrała niezwykłego tempa. Padające kwoty szybowały w górę z minuty na minutę, potęgując napięcie wśród zgromadzonych na sali gości. Finalnie ekskluzywna oferta fitness została wylicytowana za astronomiczną kwotę przekraczającą siedem milionów złotych. Co interesujące, zwycięzcą nie został pojedynczy darczyńca, ale grupa dwudziestu osób, które połączyły swoje budżety w celu wsparcia tej konkretnej licytacji i wygrania wyjazdu.

W tym zamożnym gronie pojawiła się żona popularnego aktora, która niedługo po zakończeniu całej imprezy pochwaliła się swoim sukcesem w internecie. Edyta Pazura udostępniła w serwisach społecznościowych fotografię, na której pozuje z oficjalnym dyplomem gwarantującym udział w treningach. Użytkownicy sieci natychmiast zareagowali na ten wpis, a w sekcji komentarzy wybuchła gorąca dyskusja. Obok głosów pełnych uznania pojawiły się też liczne wątpliwości dotyczące celowości tak ostentacyjnego wydawania wielkich pieniędzy.

Główni pomysłodawcy całego przedsięwzięcia byli niezwykle zadowoleni z końcowego rezultatu zbiórki. Rafał Brzoska głośno akcentował fakt pobicia dotychczasowych rekordów finansowych i zapewnił o przekazaniu pełnej puli na zaplanowane działania dobroczynne. Chociaż w trakcie trwania licytacji padło wiele imponujących sum za różne atrakcje, to właśnie wyjazdowa propozycja Ewy Chodakowskiej wygenerowała największe zyski dla fundacji.