Małgorzata Rozenek w metalowych sutkach na TOP CHARITY. "Uwielbiam modę, która opowiada historie" - ZDJĘCIA

TOP CHARITY to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń charytatywnych w Polsce, organizowane przez Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation. Każdego roku fundusze zebrane podczas aukcji sięgają dziesiątek milionów złotych, a następnie przekazywane są na ważne projekty społeczne i edukacyjne w Polsce i na świecie. Tegoroczna gala jest wyjątkowa nie tylko ze względu na jubileusz. Dzień wcześniej, w warszawskim Pałacu Zamoyskich, odbyła się bowiem tegoroczna edycja TOP CHARITY ChangeMakers, na której zjawił się Otumfuo Osei Tutu II, 16. król rodu Asante, jeden z najbardziej wpływowych tradycyjnych przywódców Afryki.

Małgorzata Rozenek i złote sutki na gali TOP CHARITY

30 maja w Łazienkach Królewski zorganizowano zaś aukcję, na której zjawiła się śmietanka polskiego show-biznesu. Największe wrażenie zrobiła Małgorzata Rozenek w stroju inspirowanym dziedzictwem ludu Ashanti. Zdradziła szczegóły tego, jak powstała pomarańczowa kreacja z imponującym złotym gorsetem.

Moja kreacja, stworzona przez niezwykle utalentowaną Katarzynę Konieczkę, czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti - jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów Ghany. Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu - słońca, natury i rozgrzanej ziemi. Najbardziej charakterystycznym elementem są złote ozdoby inspirowane tradycyjną biżuterią Ashanti. W tej kulturze złoto od wieków symbolizuje władzę, godność, duchowość i dobrobyt. Każdy detal nawiązuje do ceremonialnych insygniów oraz kunsztu rzemieślników, którzy przez pokolenia tworzyli symbole statusu i tożsamości królewskiego rodu - napisała na Instagramie.

Kreacje gwiazd na aukcji TOP CHARITY

Na gali zjawiły się również inne gwiazdy polskiego show-bizu, w tym Barbara Kurdej-Szatan, Joanna Przetakiewicz i Ewa Chodakowska, a także organizatorzy - Omenaa Mensah, Rafał Brzoska oraz Ryszard Chmura, prezes Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości.

