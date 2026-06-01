Doda ostro odpowiada Skolimowi na słowa o emeryturach. Każe mu sprzedawać kiełbasę

Rządowy projekt wsparcia emerytalnego dla twórców od dłuższego czasu generuje ogromne emocje w polskim show-biznesie. Skolim postanowił wyrazić swoją opinię w trakcie pikniku zorganizowanego w Czeremsze. Wokalista w niewybrednych słowach skomentował koncepcję przekazywania publicznych środków na świadczenia dla przedstawicieli branży rozrywkowej.

22

Skolim krytykuje emerytury dla artystów

Sonda Doda zaangażowała się w ochronę zwierząt na arenie politycznej. Popierasz jej działania? Tak, niech jedzie z nimi! Nie, niech wraca do śpiewania Mam mieszanie uczucia Nie mam zdania

Pojechałem dzisiaj na live o tych k***ch artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, p***i, albo ci młodzi robią taką c***ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Nigdy na to nie pozwolę. Nie możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś k*y miały pieniądze.

Wideo z tego występu błyskawicznie obiegło internet i sprowokowało falę dyskusji. Dorota Rabczewska nie przeszła obojętnie obok słów Skolima i nagrała wideo na swoim profilu na Instagramie. Piosenkarka w bezkompromisowy sposób odniosła się do kontrowersyjnych opinii młodego wokalisty.

Doda komentuje wulgarne zachowanie Skolima

Każda osoba, która udostępnia szokującą, obrzydliwą i naprawdę ohydną wypowiedź Skolima, nie spodziewałam się po nim tego, wydawało mi się, że ma trochę więcej empatii, nie wiem może był pod wpływem czegoś, który wyzywa artystów od k***w i n***w, mówiąc, że nie zasługują na żadną pomoc rządu, bo dzieci są chore, przyczynia się do naprawdę ohydnego hejtu, który i tak mamy w nadmiarze od wielu lat i to głównie my

Właśnie tak Dorota Rabczewska podsumowała całą sytuację w swoim opublikowanym nagraniu.

Doda wytyka Skolimowi nieznajomość branży artystycznej

Piosenkarka podkreśliła w swojej relacji fakt ograniczonego spojrzenia wokalisty na realia polskiej sceny. Jej zdaniem Skolim opiera swoje brutalne sądy wyłącznie na własnych i zarazem bardzo wąskich doświadczeniach zawodowych.

Czytaj także: Tak Englert ocenił pomysł rządu Tuska. "Ja bym się wstydził"

Skolim jest dosyć młodym artystą nieznającym najwidoczniej całej branży i sugerującym się jedynie środowiskiem, z którego się wywodzi, nie mającym najwidoczniej, po tej wypowiedzi wnioskuję, pojęcia co dzieje się w środowisku artystycznym. Każda branża dzieli się na k***y i n***w i na osoby bardzo wartościowe, każda! Od polityków, od lekarzy, od policji, od artystów. Wkładanie wszystkich do jednego worka, bo tylko takich zna Skolim, jest bardzo krzywdzące, bo oczywiście ja też jestem 25 lat w show-biznesie i znam ludzi, którzy przechlali, prze***i swoje majątki, ale znam też ludzi, którzy nigdy w życiu będąc tysiąc razy bardziej utalentowani ode mnie i miliard razy utalentowani od Skolima, nawet nie zarobią jednej setnej tego, co ja.

Dorota Rabczewska zaznaczyła jednocześnie, że w swojej karierze spotkała wielu wybitnych twórców. Mimo ogromnego talentu oraz bogatego dorobku artystycznego borykają się oni z poważnymi problemami finansowymi na co dzień.

Doda staje w obronie biedniejszych i utalentowanych artystów

Najbardziej utalentowani, najbardziej wspaniali artyści, którzy mają wiele wartości, czasami nie mają co do garnka włożyć, ja też takich znam.

Na zakończenie materiału udostępnionego na Instagramie Dorota Rabczewska skierowała swoje słowa bezpośrednio do samego wokalisty. W tym momencie gwiazda polskiej sceny muzycznej stanowczo skrytykowała postawę Skolima.

Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy Skolim, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru, musicalu, do miejsc, gdzie są artyści, którzy nie mieli jak prze****ć swoich finansów, bo po prostu ich nie mieli. Bardzo niesprawiedliwe i smutne słyszeć to od drugiego artysty (?) w takim razie. Wykorzystywanie chorych dzieci w tak okropnej chwili, jest bardzo nieetyczne i niesprawiedliwe. Miejmy dla siebie więcej zrozumienie. Ale żeby mieć zrozumienie, trzeba chcieć zrozumieć i nie być ignorantem. A żeby nie być ignorantem, trzeba przede wszystkim zaznajomić się z historią polskiej sztuki, kultury, muzyki, teatru, filmu. Zobacz koniecznie: Zbigniew Buczkowski wprost o swojej emeryturze. Uderzył w innych artystów