Gwiazdy zadały szyku na balu Omeny Mensah. Rozenek w złocie, Chodakowska w zieleni, Kurdej-Szatan z wielkim naszyjnikiem

Omenaa Mensah i Barbara Kurdej-Szatan: Odważne wzory i minimalistyczna elegancja z pazurem

Gospodyni wydarzenia, Omenaa Mensah, narzuciła ton całej imprezie. Na tę szczególną okazję wybrała kreację uszytą z tkaniny we wzór kente, tradycyjnego materiału pochodzącego z Ghany. Suknia mieniła się barwami żółci, zieleni, czerwieni i błękitu, idealnie wpisując się w afrykański motyw balu. Dodatkiem do tej wyrazistej stylizacji była złota torebka. Rafał Brzoska dotrzymał kroku żonie w klasycznym czarnym smokingu, do którego dobrał muszkę wykonaną z identycznego materiału co suknia Omeny.

Zupełnie inną drogą poszła Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka zdecydowała się na stonowany, niemal ascetyczny komplet składający się z satynowego topu i spódnicy w odcieniu czekolady. Prawdziwą gwiazdą jej stylizacji okazał się jednak potężny, złoty naszyjnik. Masywne ozdoby przywodziły na myśl etniczne amulety, dodając prostej kreacji niesamowitej energii i wyrazistości.

Małgorzata Rozenek-Majdan w niezwykłej kreacji. Wyglądała jak wojowniczka w złotej zbroi

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na iście królewski przepych. Na balu u Omeny Mensah pojawiła się w stroju przypominającym bogato zdobioną zbroję. Dolną część kreacji stanowiła pomarańczowa spódnica, z kolei górę – gorset wysadzany złotymi detalami w kształcie muszli i medalionów. Zwieńczeniem całości był pomarańczowy turban uformowany na kształt korony. Trzeba przyznać, że ta stylizacja zapadnie w pamięć na długo.

Edyta i Cezary Pazurowie oraz Ewa Chodakowska zachwycili na czerwonym dywanie

Edyta Pazura zaprezentowała się w stalowoszarej, metalicznej sukni z dekoltem i efektownym rozcięciem. Zrezygnowała z nadmiaru biżuterii na rzecz dużych, złotych kolczyków. Jej mąż, Cezary Pazura, postawił na ponadczasową klasykę, wybierając czarny smoking z muchą. Małżeństwo wyglądało niezwykle elegancko i spójnie.

Ewa Chodakowska udowodniła, że czasem mniej znaczy więcej. Trenerka zachwyciła w prostej, zielonej sukni eksponującej ramiona i z subtelnym wycięciem pod biustem. Metaliczna torebka, srebrna biżuteria i kok stworzyły minimalistyczny, a zarazem bardzo nowoczesny look, który stanowił ciekawy kontrast dla barwnych i zdobnych kreacji innych gości.

Wielka Aukcja TOP Charity: Bal z ważnym przesłaniem

Wielka Aukcja TOP Charity na stałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń towarzyskich w Polsce. Za jej organizację odpowiadają Omenaa Mensah oraz Rafał Brzoska, którzy od lat działają na polu charytatywnym. Motyw tegorocznej edycji – "The Magic Kingdom of Asante" – był hołdem dla bogatej kultury i tradycji ludu Asante z Afryki Zachodniej. To właśnie to dziedzictwo podyktowało wyjątkowy klimat imprezy, pełen złota, królewskiego szyku i barwnych wzorów.

