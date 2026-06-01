Znany niemiecki rajdowiec wziął ślub z partnerem. W tle głośny konflikt z byłą żoną

Ponad dwie dekady temu młodszy brat legendarnego Michaela Schumachera poślubił znaną modelkę Corę Brinkmann. Obecnie życie osobiste 50-letniego kierowcy wygląda jednak zupełnie inaczej. Były gwiazdor motorsportu formalnie związał się z innym mężczyzną, co w połączeniu z komentarzami jego dawnej partnerki wywołało w mediach ogromne poruszenie. Przyjrzeliśmy się bliżej szczegółom tej głośnej uroczystości.

Ralf Schumacher toczył batalię majątkową z żoną. Syn gwiazdora Formuły 1 poszedł w jego ślady

Związek popularnego kierowcy z rozpoznawalną modelką przeszedł do historii blisko dziesięć lat temu po czasie nazywanym przez nich samych bardzo burzliwą separacją. Byli małżonkowie spotkali się na sali rozpraw, aby podzielić majątek, wspólną posiadłość oraz ustalić kwestie opieki nad czternastoletnim wówczas Danielem. Potomek Schumacherów ostatecznie poszedł śladami ojca oraz wujka i został profesjonalnym, utytułowanym kierowcą rywalizującym na torach wyścigowych Formuły 1. Konflikt rodziców ostatecznie rozwiązano, dzięki czemu kobieta mogła zatrzymać dom i uzyskała sześć milionów dolarów rekompensaty.

Ogromne zaskoczenie wywołały doniesienia z 2024 roku, kiedy były mąż modelki publicznie przyznał się do swojej nieheteroseksualnej orientacji. Ralf Schumacher potwierdził wtedy swoją nową relację uczuciową. Okazało się, że życiowym wybrankiem sportowca został francuski polityk Zjednoczenia Narodowego, którym jest młodszy od niego Étienne Bousquet-Cassagne.

Cora Schumacher zabrała głos. Rajdowiec odpowiedział publikacją prywatnych wiadomości

Jakiś czas po odważnym wyznaniu niemieckiego kierowcy głos zabrała jego była żona. Modelka wyznała publicznie, że nowina o homoseksualnej relacji ojca jej dziecka stanowiła dla niej "cios prosto w serce". Cora Schumacher podzieliła się wieloma pełnymi żalu refleksjami, podając w wątpliwość dawne uczucia ze strony bliskiego sobie niegdyś człowieka. Jak otwarcie zauważyła, sportowiec nigdy nie dawał jej żadnych powodów do podejrzeń w kwestii swojej orientacji.

Trwającą polemikę przerwał wreszcie sam Ralf Schumacher, który zdecydował się upublicznić zrzuty ekranu z wymiany zdań z byłą małżonką z aplikacji WhatsApp. Prywatna korespondencja jednoznacznie pokazywała, jak Cora gratuluje nowej parze. W odpowiedzi na te rewelacje modelka stwierdziła, że nawarstwienie problemów zmusiło ją do podjęcia profesjonalnej terapii psychologicznej i definitywnie zablokowała kontakt ze sportowcem we wszystkich komunikatorach.

Ralf Schumacher zorganizował luksusowy ślub w Saint-Tropez. Znamy szczegóły małżeństwa z francuskim politykiem

Jak donosi prasa, na Lazurowym Wybrzeżu odbyło się zapowiedziane na początku roku wesele. Przedstawiciele zakochanej pary ogłosili swego czasu zaręczyny, zaznaczając przy tym stanowczo, że sportowiec i jego partner Étienne nie zamierzają dzielić się z opinią publiczną szczegółami swojego związku. Oprócz rzadkich komentarzy samych zainteresowanych długo brakowało jakichkolwiek konkretów o ceremonii. Dzisiaj wiadomo na pewno, że wyjątkowe przyjęcie zorganizowano w kurorcie Saint-Tropez we Francji. Wydarzenie zgromadziło ponad stu zaproszonych gości, a słynny Niemiec oraz prawicowy działacz sformalizowali w ten sposób swój co najmniej dwuletni związek.