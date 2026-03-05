Ukochana Hakiela zalała się łzami w nowym show. Opowiedziała o awanturze przed wylotem

Uczestniczki trzeciej edycji "Królowej przetrwania"

Stacja TVN przygotowała dla widzów kolejną odsłonę zmagań celebrytek w ekstremalnych warunkach. Emisja trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" rozpoczęła się w środę, 4 marca. Formuła programu pozostaje bez zmian: znane z mediów społecznościowych i telewizji kobiety zostają pozbawione luksusów, telefonów i kontaktu ze światem zewnętrznym. Podzielone na dwie grupy uczestniczki muszą stawić czoła dzikiej przyrodzie oraz wymagającym zadaniom, które testują ich odporność psychiczną i fizyczną.

W najnowszej edycji o zwycięstwo rywalizuje barwna plejada osobowości. Wśród nich znalazły się m.in. Ilona Felicjańska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner czy Karolina Pajączkowska. W obsadzie zobaczymy również Dominikę Serowską. Obecna partnerka Marcina Hakiela zdecydowała się na udział w projekcie zaledwie kilka miesięcy po urodzeniu dziecka. Choć format ma charakter przygodowy, dla Serowskiej stał się okazją do osobistych zwierzeń. Wyznała ona, że atmosfera w jej domu tuż przed wylotem była niezwykle gęsta, a wszystko przez nierozwiązane sprawy z przeszłości jej ukochanego, który przez niemal dwie dekady tworzył parę z Katarzyną Cichopek.

Dominika Serowska o Cichopek i relacji z tancerzem

Dynamika relacji byłych małżonków jest powszechnie znana w polskim show-biznesie. Po rozstaniu Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim i konsekwentnie unika publicznego prania brudów. Z kolei Marcin Hakiel wielokrotnie zabierał głos w mediach, nie stroniąc od wbijania szpil byłej żonie. Jego obecna wybranka, Dominika Serowska, również niejednokrotnie odnosiła się do gwiazdy "M jak miłość", jednak teraz deklaruje chęć definitywnego odcięcia się od tego tematu.

W trakcie nagrań do programu "Królowa przetrwania" Serowska jasno zaznaczyła, że jest zmęczona ciągłymi porównaniami i pytaniami o byłą żonę swojego partnera. Sytuacja stała się na tyle napięta, że gdy jedna z koleżanek z obozu zapytała ją o hipotetyczne spotkanie z Cichopek w dżungli, reakcja była natychmiastowa i dosadna.

„Powiem ci tak, jeżeli byłabym w tym campie, miałabym te zadania i jeszcze by mi teraz dali Kasię Cichopek, to spie*doliłabym stąd” - rzuciła Serowska.

To jednak nie był koniec emocjonalnego rollercoastera. Ukochana tancerza nie potrafiła powstrzymać łez, wspominając moment rozstania z partnerem przed podróżą. Wyznała, że nie pożegnali się w zgodzie, co mocno na nią wpłynęło. Źródłem konfliktu, jak twierdzi uczestniczka show, są zaszłości związane z poprzednim związkiem Hakiela, które wciąż rzutują na ich obecne życie.

„Poprzednie życie mojego partnera niestety dużo nas kosztuje i sprawia dużo różnych trudności. [...] Przed samym wyjazdem rozstałam się z Marcinem w nie najlepszych stosunkach i na pewno mnie to trochę gryzie, to wszystko jest pokłosie jego poprzedniego życia. To jest dla mnie mega męczące, że przed tak ważnym wyjazdem znowu musiałam się kłócić o coś, na co nie mam wpływu, a co mnie męczy i wkurza” - mówiła.

Mimo trudnych chwil i publicznych łez, Dominika Serowska zapewniła pozostałe uczestniczki o swoim głębokim uczuciu do Marcina. Zaznaczyła jednak, że jej partner ma tendencję do bycia "zbyt dobrym" dla otoczenia. Według niej, tancerz powinien częściej stawiać granice i wreszcie stanowczo "tupnąć nogą" w relacjach z innymi ludźmi.

