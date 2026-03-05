Matura próbna matematyka 2026 - ODPOWIEDZI i arkusze CKE. Zobacz gotowe rozwiązania

Czwartek 5 marca 2026 to dla tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich dzień wielkich emocji. To właśnie dziś odbył się próbny egzamin z matematyki, który przez wielu uważany jest za najtrudniejszy test w trakcie całego maratonu maturalnego. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00, a na rozwiązanie zadań z arkusza CKE maturzyści mieli określony czas. Emocje po wyjściu z sali egzaminacyjnej są ogromne, a stres miesza się z niepewnością. Pytanie "jak mi poszło?" kołacze się w głowie każdego maturzysty. Nic dziwnego, że matura próbna z matematyki 2026 i poprawne odpowiedzi to obecnie jedne z najczęściej wyszukiwanych fraz w internecie. Wszyscy chcą jak najszybciej zweryfikować swoje rozwiązania!

Matura próbna matematyka 2026 - arkusze CKE

Tegoroczni absolwenci liceów i techników mieli za sobą już pierwszy dzień zmagań, a matematyka była drugim przedmiotem w marcowej sesji egzaminacyjnej. W arkuszu przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną znalazły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. To właśnie te drugie, wymagające szczegółowego rozpisania toku myślenia, co roku sprawiają uczniom najwięcej problemów. Wielu maturzystów przyznaje, że to właśnie zadania otwarte okazały się szczególnie trudne i podchwytliwe. Czy tak było i tym razem? Próbna matura to doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i oswoić się ze stresem przed tym najważniejszym egzaminem w życiu, który czeka ich już za kilka miesięcy. Zobacz cały arkusz CKE z próbnej matury z matematyki 2026.

36

Matura próbna 2026 matematyka - ODPOWIEDZI

Chcesz jak najszybciej poznać wyniki i sprawdzić, ile punktów udało Ci się zdobyć? Specjalnie dla was mamy prawidłowe odpowiedzi z próbnej matury z matematyki 2026. Dzięki nim będziecie mogli dokładnie przeanalizować swój arkusz CKE i sprawdzić, które zadania rozwiązaliście poprawnie. To także świetna szansa, by zobaczyć, jak należało podejść do zadań, które sprawiły wam trudność. Pamiętajcie, że wynik z matury próbnej nie wpłynie na waszą ocenę końcową, ale jest bezcenną wskazówką, nad czym warto jeszcze popracować. Poprawne odpowiedzi, przygotowane przez nauczycieli z Matematyka Gryzie, znajdziecie w galerii dołączonej do tego artykułu. Sprawdźcie, jak należało rozwiązać zadania

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI OPUBLIKUJEMY WKRÓTCE.