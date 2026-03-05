Kożuchowska i Wieniawa w nowej kampanii. Ich stawki zwalają z nóg

Kożuchowska i Wieniawa znów razem. Gwiazdy "Rodzinki.pl" w nowej kampanii

Małgorzata Kożuchowska, mimo upływu lat, wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek w kraju. 54-letnia gwiazda z powodzeniem łączy występy w ambitnych produkcjach z udziałem w projektach komercyjnych, co zapewnia jej niesłabnącą sympatię publiczności. Jej wizerunek ikony stylu jest niezwykle cenny dla reklamodawców, którzy regularnie zapraszają ją do współpracy przy promocji swoich marek.

Dotychczas aktorka kojarzona była głównie z kampaniami produktów z branży beauty, takich jak luksusowe kosmetyki czy biżuteria. Teraz jednak jej twarz będzie firmować produkty spożywcze, a konkretnie lody marki Bracia Koral. W nowym spocie reklamowym towarzyszyć jej będzie Julia Wieniawa, z którą Kożuchowska przez lata grała w serialu "Rodzinka.pl". Zadaniem 27-letniej celebrytki będzie zachęcenie do zakupu lodowych deserów przedstawicieli młodego pokolenia.

Zarobki Julii Wieniawy i Małgorzaty Kożuchowskiej. Milionowe stawki za lato

Wspólna kampania obu pań ma na celu symboliczne "przełamywanie lodów" i łączenie różnych grup wiekowych klientów. Jak donosi serwis Pudelek.pl, zatrudnienie aktorek o tak silnej pozycji rynkowej to element przemyślanej strategii biznesowej producenta. Marka liczy na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, wykorzystując rozpoznawalność obu gwiazd.

"Obecność tych właśnie aktorek w kampanii ma przede wszystkim przyciągać uwagę różnych grup wiekowych i - dosłownie oraz w przenośni - »przełamywać lody«. To nie tylko zabieg wizerunkowy, ale też biznesowy. Marka chce trafiać do jak najszerszego grona odbiorców i łączyć pokolenia" - przekazuje informator portalu Pudelek.pl.

Status czołowych postaci polskiego show-biznesu pozwala aktorkom negocjować bardzo wysokie honoraria. Według ustaleń medialnych, stawki dla obu pań zostały zrównane i opiewają na imponujące sumy. Za udział w kampanii reklamowej, która potrwa zaledwie kilka tygodni, każda z nich ma otrzymać wynagrodzenie w wysokości miliona złotych.

"Umowa obejmuje jedynie okres wakacyjny. Wieniawa będzie dodatkowo mocniej zaangażowana w działania w mediach społecznościowych - przede wszystkim na Instagramie i TikToku. Obie gwiazdy otrzymały za udział w projekcie identyczne wynagrodzenie - po milionie złotych" - cytuje Pudelek.

