TYLKO U NAS. Nicol Pniewska wyznała całą prawdę o Górniak i relacji z Allanem Krupą. "Po rozstaniu mieliśmy super kontakt"

Nicol Pniewska i Allan Krupa zaliczyli jedno z najszerzej komentowanych rozstań we współczesnym show-biznesie (polskim rzecz jasna). Zerwanie szybko zamieniło się bowiem w medialny skandal i publiczne pranie brudów, gdy w sytuację zaangażowali się ich rodzice. Teraz Nicol ujawniła kulisy tego rozstania, zdradziła powód, dla którego zerwała z Allanem i nie gryzła się w język wskazując, że winna afery była jego matka, Edyta Górniak.

Nicol Pniewska o rozstaniu z Allanem Krupą. Rozeszli się w zgodzie

W pierwszym odcinku trzeciej "Królowej przetrwania" Nicol Pniewska ujawniła, że ma nowego ukochanego. Zaznaczyła również, że chce już zostawić za sobą temat Allana Krupy i Edyty Górniak. W wywiadzie dla ESKI opowiedziała jednak o tym, czy cały ten medialny skandal wpłynął jakoś na jej obecne podejście do związków. Wyjawiła wówczas powód, dla którego zerwała z Allanem.

Przed moją obecną relacją byłam dwa razy w związku i pierwsza relacja to była tragedia, bardzo toksyczna i bardzo dużo mnie nauczyła. Druga relacja... myślę, że może gdyby nie te media i gdyby nie mama tego chłopaka... dobra, nie, nie ma co okłamywać. My nie byliśmy w ogóle do siebie podobni. Ja jestem taką iskierką, uważam, mam bardzo dużo energii. Ta osoba mnie przygaszała strasznie, więc dlatego ja też podjęłam decyzję o rozstaniu - zaczęła.

Nicol Pniewska ma żal do Edyty Górniak. Mogli być z Allanem przyjaciółmi

Nicol zdradziła nam też kulisy relacji z Allanem już po rozstaniu. Zgodnie z jej słowami rozeszli się w pełnej zgodzie i utrzymywali stały kontakt. "Dogadywaliśmy się pod takim względem, że moglibyśmy zostać przyjaciółmi i ja naprawdę poświęciłam bardzo dużą część siebie, żeby dotrzeć, żeby być tymi przyjaciółmi" - powiedziała. Wtedy jednak na scenę wkroczyć miała Edyta Górniak i wszystko się posypało.

No ale zostało to tak zepsute. Pomimo, że, naprawdę, po rozstaniu my przez dwa miesiące naprawdę mieliśmy super kontakt, codziennie się widzieliśmy, codziennie gadaliśmy, byliśmy po prostu przyjaciółmi. No ale są osoby, które po prostu lubią, żeby o nich gadano, obojętnie jak i za jaką cenę - skwitowała.

Nicol Pniewska o nowym chłopaku i rozstaniu z Allanem. Zapowiedziała nową piosenkę! | WYWIAD ESKA

Nicol Pniewska jest jedną z trzynastu uczestniczek trzeciej edycji programu "Królowa przetrwania". O tytuł monarchini dżungli walczą również Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan, zastępując w tej roli Izu Ugonoh.