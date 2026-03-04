Dominika Serowska u Kuby Wojewódzkiego. Padła zaskakująca deklaracja o talencie

Początki medialnej obecności Dominiki Serowskiej były owiane aurą tajemniczości, gdyż partnerka Marcina Hakiela długo unikała pokazywania wizerunku. Z biegiem czasu sytuacja uległa diametralnej zmianie, a ukochana tancerza coraz pewniej kroczy po czerwonych dywanach. Obecnie nie kryje już, że błysk fleszy i świat kamer są czymś, co ją fascynuje, a rozpoznawalność zdobyta u boku znanego choreografa stała się przepustką do budowania własnej kariery.

Zobacz również: Tak wyglądała Dominika Serowska zanim w jej życiu pojawił się Hakiel. Zdjęcia robią furorę w sieci

Partnerka Marcina Hakiela o udziale w programie "Królowa Przetrwania"

Ukochana tancerza, która niedawno urodziła mu syna, aktywnie walczy o swoje miejsce w branży rozrywkowej. Już 4 marca widzowie będą mogli oglądać jej zmagania w nowym sezonie formatu „Królowa Przetrwania”, gdzie w trudnych warunkach dżungli rywalizowała z innymi internetowymi sławami. Promując ten program, Dominika Serowska zasiadła na słynnej kanapie u Kuby Wojewódzkiego, decydując się na rozbrajającą szczerość dotyczącą swoich kompetencji zawodowych.

„Generalnie na pewno nie jestem, tak jak sam już stwierdziłeś jakiś czas temu, osobą utalentowaną, czyli nie jestem aktorką, piosenkarką. Myślę, że bardziej bym szła w kierunku bycia osobowością show-biznesową, na przykład taką właśnie, jak Małgosia Rozenek”

— wyznała wprost celebrytka w rozmowie z dziennikarzem. Trudno odmówić partnerce Hakiela dystansu do własnej osoby, skoro otwarcie rezygnuje z aspiracji bycia artystką na rzecz bycia "osobowością medialną". Jej wielką inspiracją pozostaje Małgorzata Rozenek-Majdan, która perfekcyjnie łączy pracę w telewizji z biznesem i aktywnością w mediach społecznościowych. Obie panie miały zresztą okazję współpracować, ponieważ to właśnie Perfekcyjna Pani Domu jest prowadzącą reality show, w którym wystąpiła Dominika Serowska.

Dominice Serowskiej z pewnością nie można zarzucić braku ambicji czy odwagi w formułowaniu swoich celów życiowych. Przyszłość zweryfikuje, czy szczere podejście do własnych braków w talencie wystarczy, by powtórzyć spektakularny sukces żony Radosława Majdana.

Zobacz również: Za pseudonimem „bonbon” Dominiki Serowskiej stoi znana osoba. Celebrytka ujawniła szczegóły

24

Sonda Oglądasz program "Królowa przetrwania"? TAK NIE